Fuga de químicos en empresa del norte de Cali deja varias personas afectadas

En la mañana de este jueves 21 de mayo, se registró una fuga de químicos en una empresa ubicada en la Calle 24 con Carrera 3, en el barrio San Nicolás, norte de Cali, lo que obligó a activar protocolos de evacuación en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia se presentó por una fuga de peróxido de hidrógeno, un incidente tipo Hazmat, que dejó al menos 25 personas afectadas por dificultades respiratorias.

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Varias de las personas atendidas presentaron síntomas como mareos, desmayos y problemas para caminar con normalidad. Inicialmente, 10 afectados fueron trasladados a centros asistenciales por inhalación de químicos.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, personal especializado en materiales peligrosos y ambulancias de la red municipal para controlar la situación y atender a los afectados.

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Como medida preventiva, empresas cercanas también iniciaron la evacuación de sus trabajadores mientras avanzaban las labores de control de la emergencia.

Según el informe entregado por los organismos de socorro, al sitio fueron enviadas dos máquinas extintoras con ocho unidades, una máquina Hazmat con personal especializado y dos ambulancias con paramédicos.

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones y realizando el control del material químico en la zona.