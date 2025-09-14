Murió el patrullero herido el 5 de septiembre en un ataque con fusil en el oriente de Cali

Se trata del patrullero Fabián Andrés Ferreira, quien prestó servicio en la Policía Nacional por más de 12 años, oriundo del departamento del Amazonas.

El uniformado, junto a sus compañeros de trabajo, acudió el pasado 5 de septiembre a un llamado por una supuesta emergencia en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali. Una vez llegaron al lugar, fueron atacados con ráfagas de fusil y de otras armas de fuego.

Los policías respondieron al ataque, dejando como resultado dos capturados, un presunto delincuente abatido y el patrullero herido, quien falleció en las últimas horas.

La Policía, en un comunicado, escribió: “Con profundo dolor, rechazamos el acto criminal ocurrido en Cali, en el que perdió la vida nuestro patrullero Fabián Andrés Ferreira, mientras cumplía con su deber de proteger a la comunidad.”

El comunicado añade que extienden toda la solidaridad a la familia.

Recordemos que las autoridades confirmaron que los capturados estarían vinculados a una investigación por intento de homicidio ocurrido el pasado 3 de agosto en el municipio de Vélez, Santander.