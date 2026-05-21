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21 may 2026 Actualizado 14:07

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Deportivo Cali con puntaje perfecto en Copa Dimayor, 9 de 9.

Los azucareros derrotaron 1-0 al Alianza Valledupar y pasaron a la fase 2 de la Copa

Foto: Deportivo Cali

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José

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El Deportivo Cali jugando como local aseguró su clasificación anticipada a octavos de final de la Copa Dimayor 2026 tras vencer 1-0 a Alianza F.C. con un gol del mediocampista argentino Emanuel “Bebelo” Reynoso, minuto 44 de juego, quien a propósito logra su primer gol con la camiseta azucarera.

El equipo visitante generó escaso volumen ofensivo y las únicas aproximaciones claras llegaron por cuenta de Londoño y Esparragoza. Cali además del gol de Reynoso, generó dos opciones netas de ampliar el marcador, teniendo como protagonistas de las mismas a “Titi” Rodríguez y Johan Martínez, El portero de Alianza, Johan Wallens, evitó una derrota más abultada con una atajada brillante.

El conjunto dirigido por el técnico Rafael Dudamel, mantiene un rendimiento ideal en la competición copera, registrando tres triunfos en tres juegos consecutivos ante Atlético Bucaramanga (2-0), Boca Juniors de Cali (5-1) y Alianza F.C. (1-0). Al Cali le falta aún el compromiso de la última jornada como visitante ante Real Santander.

Otros resultados – 20 mayo-2026:

Atlético Bucaramanga 2 - 3 Boca Juniors de Cali: El cuadro caleño dio el golpe en el Estadio Américo Montanini, sumando tres puntos determinantes que lo dejaron provisionalmente en el segundo puesto del Grupo A.

Llaneros F.C. 3 - 1 Patriotas F.C.: Con este marcador en el Estadio Bello Horizonte, el conjunto de Villavicencio eliminó aritméticamente a Patriotas y mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Tabla de Posiciones - Grupo A

PosEquipoPTSPJPGPEPPGFGCDG
1Deportivo Cali9330081+7
2Boca Juniors de Cali74211880
3Alianza F.C.4311142+2
4Atlético Bucaramanga3310275+2
5Real Santander03003011

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