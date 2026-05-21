Cae alias ‘Cheo’ cabecilla de ‘Los Shotas’, por homicidio y desaparición de turistas en Buenaventura

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron la captura de alias ‘Cheo’, señalado cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shotas’ en el corregimiento de La Bocana, zona rural de Buenaventura, y presunto responsable del homicidio y desaparición de dos turistas oriundos de Cartago, padre e hijo.

La víctima mortal fue identificada como Alexander Valencia, de 44 años, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de Nicolás Valencia, de 22 años, de quien aún no se conoce su paradero.

En un video que circula en redes sociales se observa a uno de los presuntos delincuentes amenazando a las víctimas con un arma de fuego.

Durante los operativos fueron capturados otros cuatro presuntos integrantes de ‘Los Shotas’. Además, las autoridades les incautaron armas, munición y explosivos.

Según las investigaciones, alias ‘Cheo’ sería además presunto jefe de, una red de apoyo al ELN en esa zona del Pacífico colombiano.

El hombre tiene orden de captura vigente por homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Cabe recordar que ‘Los Shotas’ hacen parte de la mesa sociojurídica de Buenaventura. Frente a este caso, la delegación del Gobierno Nacional para ese espacio rechazó lo ocurrido y exigió a los cabecillas de la estructura tomar medidas para evitar hechos similares.

Asimismo, la Gobernación del Valle había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables y esclarecer este caso.