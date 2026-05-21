Liberan a comerciante Rosario Caldas y Jairo Ledesma tras más de un mes secuestrados

Secuestro de dos personas en Buenaventura e imagen de referencia. Fotos: captura de pantalla video / Getty Images

Las autoridades confirmaron la liberación de Rosario Caldas Baltán, conocida como ‘La China’, y de Jairo Ledesma, quienes permanecieron secuestrados durante más de un mes tras haber sido privados de la libertad en hechos ocurridos en Buenaventura y Cali, respectivamente.

Según la información preliminar, Rosario Caldas fue secuestrada el 12 de abril de 2026 en Buenaventura, Valle del Cauca, mientras que Jairo Ledesma fue raptado un día antes, el 11 de abril, en Cali.

Durante el tiempo de cautiverio, ambos aparecieron en videos conocidos como pruebas de supervivencia, en los que pedían ayuda desesperadamente y aseguraban que sus captores exigían el pago de una deuda para dejarlos en libertad.

La más reciente prueba de supervivencia fue grabada el 29 de abril. En ese video, Rosario Caldas pidió a su familia intervenir para lograr su liberación.

Por su parte, Jairo Ledesma aseguró entre lágrimas que desconocía las razones de su secuestro y pidió resolver el conflicto que, según dijo, motivó su retención ilegal.

Las autoridades también confirmaron que ambas víctimas permanecieron en cautiverio en el departamento del Cauca antes de recuperar la libertad.

El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, había señalado previamente que el secuestro de Rosario Caldas estaría relacionado con “negocios entre criminales” y, presuntamente, con una deuda pendiente entre estructuras ilegales.