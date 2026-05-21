Alcaldía de Cali niega que busetas del transporte colectivo vayan a salir de circulación

Las protestas de transportadores del antiguo Transporte Público Colectivo continúan generando cierres y bloqueos intermitentes en sectores como Sameco, Paso del Comercio, el puente de Juanchito y el Centro Administrativo Municipal, CAM, donde fue habilitado el paso a un carril.

En este último punto se adelanta una mesa de diálogo entre representantes del gremio y la Administración Distrital para buscar acuerdos que permitan normalizar la movilidad.

Entre las peticiones de los transportadores está el levantamiento del decreto que mantiene congelado el parque automotor, una medida que desde hace años limita la renovación de los vehículos habilitados para prestar el servicio. Los manifestantes aseguran que necesitan garantías para continuar operando de manera legal dentro del sistema de transporte de la ciudad.

La preocupación aumentó luego de que algunos propietarios interpretaran que varias busetas podrían salir de circulación a partir de junio. Sin embargo, el subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, aclaró que no se busca acabar el transporte público colectivo. Según explicó, el objetivo es reorganizar las rutas e integrar el servicio tradicional con el sistema MIO para mejorar la operación del transporte público en Cali.

“Hace un par de meses se presentó un estudio técnico bastante riguroso por parte de la Secretaría de Movilidad Sostenible para la reorganización de estas rutas. En un auditorio de la Universidad del Valle se realizó la socialización con representantes del transporte público colectivo y se les entregó el informe. De allí surgió una información confusa y errada sobre que el servicio se iba a acabar, pero eso no es cierto”, explicó el funcionario.

Frente a esta medida, los representantes de las empresas transportadoras aseguran que no están de acuerdo, pues consideran que el cambio de recorridos podría afectar gravemente la operación y llevar incluso al cierre de varias compañías del transporte público colectivo.

“Se hizo un estudio donde a las empresas de Transporte Público Colectivo prácticamente nos dejan operando solo en las laderas. No se nos permitiría ingresar al centro de la ciudad y nos quitarían rutas de origen-destino que históricamente hemos operado de manera legal mediante resoluciones”, aseguró Ramiro Medina, representante de la empresa Verde Bretaña.

Desde la secretaría de Movilidad agregaron que el proceso de chatarrización seguirá avanzando y estará ligado al descongelamiento del parque automotor.

Entre las empresas que participan en las manifestaciones se encuentran La Ermita, Montebello, Verde Bretaña, Río Cali, Recreativo, Papagayo y Cañaveral.