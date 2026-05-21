🔴 Bloqueos en Cali hoy EN VIVO: Vías cerradas en directo y lo último del PARO de transportadores

En la mañana de este jueves 21 de mayo, las principales vías de Cali amanecieron bloqueadas por protestas de conductores del transporte público tradicional en sectores como la vía a Palmira, Juanchito, Sameco y el CAM, entre otros puntos de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, los bloqueos se realizan porque los conductores aseguran no estar incluidos en las operaciones conjuntas con el sistema Masivo Integrado de Occidente (MÍO).

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Según varios transportadores, el sistema de transporte masivo no estaría cubriendo completamente las necesidades de movilidad de la ciudad. Además, cuestionan la posibilidad de que desaparezca el servicio urbano tradicional.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que su administración ha trabajado durante los últimos dos años con el gremio transportador para atender sus solicitudes.

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“No vamos a ceder ante las vías de hecho”, afirmó el mandatario, quien confirmó que dio instrucciones a la Policía y a la Secretaría de Seguridad para restablecer la movilidad en la ciudad.

Bloqueos en Cali: Minuto a minuto de la movilidad