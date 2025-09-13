Gobierno Nacional condenó asesinato de joven de 17 años y líder juvenil en el puerto de Buenaventura

Según primeras versiones, los responsables de este crimen son miembros de alguna de las estructuras armadas ilegales que tienen asiento en el Espacio de construcción de Paz urbana.

La Delegación del gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico para La Paz Urbana de Buenaventura, condenó el asesinato del joven de 17 años y líder juveneil Josué Valencia, en el puerto de Buenaventura, la semana pasada.

El homicidio se registró el pasado jueves 11 de septiembre en el barrio Los Pinos de la Comuna 11, en este Distrito del Valle del Cauca.

Según primeras versiones, los responsables de este horrendo crimen son miembros de alguna de las estructuras armadas ilegales que tienen asiento en el Espacio de construcción de Paz urbana.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

En el comunicado expedido este fin semana, la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Buenaventura, conmina a las autoridades competentes a que actúen de manera oportuna y eficaz para que este crimen no engrose los números de la impunidad, pues sin aplicación de la justica no se alcanza la paz.

“A los armados les decimos una vez más que, la Paz se consigue con hechos de paz; la violencia, en cambio, arruinará nuestras vidas y el futuro de las comunidades. Asesinar a nuestros jóvenes, niños y niñas, es el camino de la renuncia a la paz, el fracaso y la frustración. Es importante que ustedes asuman la responsabilidad de este acto atroz, cualquiera que haya sido, para poder avanzar en los diálogos de paz”.

En el comunicado convocan a los integrantes del Mecanismo de Monitoreo para que proceda a hacer las indagaciones respectivas a fin de aportar en el esclarecimiento de este crimen.

Puntualizan que el gobierno Nacional reitera el compromiso con el pueblo de Buenaventura, sus asuntos, sus vidas, y porvenir.

La Paz en Buenaventura aún es posible y para tal propósito deberá contarse con voluntad sincera de las estructuras armadas y de todos los demás actores relacionados con la violencia.