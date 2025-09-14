Alerta en Florida, Valle: aumentan amenazas contra líderes sociales y funcionarios públicos

En un video registrado por una cámara de seguridad, quedaron registrados los presuntos autores del crimen.

La preocupación crece en el municipio de Florida, ubicado en el oriente del Valle del Cauca, ante el aumento de amenazas contra líderes sociales, comunitarios y funcionarios de la administración municipal. Las autoridades locales han reportado varios casos en los últimos meses que han encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.

La situación se agravó esta semana tras el asesinato de José Dorian Jiménez, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, quien fue atacado mientras se encontraba en el parque principal de esa localidad, viendo el partido de la Selección Colombia.

“En los últimos meses se han presentado el homicidio de dos agentes de la Policía, un atentado contra el Secretario de Planeación e Infraestructura, y una serie de amenazas a personas que lideran procesos comunitarios”, denunció Bladimir Cerón, secretario de Gobierno de Florida.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre esta situación mediante la Alerta Temprana de Inminencia 002-2025, emitida en febrero, en la que se señala el grave riesgo que enfrentan las comunidades campesinas, pueblos indígenas, lideresas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en los municipios de Pradera y Florida.

“Ambos municipios enfrentan un serio peligro para la integridad, seguridad y vida de sus habitantes, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta situación se deriva de la disputa por el control territorial entre las disidencias de Iván Mordisco, Frente Adán Izquierdo, Dagoberto Ramos, y la disidencia independiente Frente 57 Yair Bermúdez”, establece la alerta.

Las autoridades locales y organismos de derechos humanos hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección y garantizar la seguridad de quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades.