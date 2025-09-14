Rescatan en Bucaramanga un mono cariblanco con graves deformidades por cautiverio

Bucaramanga

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, en un operativo conjunto con la Policía Ambiental, rescató en el barrio Morrorico de Bucaramanga a un mono cariblanco (Cebus versicolor) y dos aves, una lora frente azul (Amazona amazónica) y una lora frente amarilla (Amazona ochrocephala).

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde los especialistas confirmaron que el caso más grave es el del primate, el mono cariblanco, que llegó en delicado estado de salud.

Lea también: Con un machete fue asesinado un hombre de 23 años a la salida de una fiesta en Piedecuesta

Según Juan Sebastián Mejía, médico veterinario y zootecnista especialista, del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV, el animal presenta un severo cuadro de raquitismo, generado por desnutrición y mal manejo en cautiverio.

“El mono tiene deformidades en todo su sistema óseo, lo cual le va a impedir desarrollarse de manera normal. Esta condición es causada exclusivamente por malnutrición en el cautiverio y su pronóstico de liberación es desfavorable”, explicó Mejía.

Podría interesarle: SuperTransporte multa con más de $300 millones a operador del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

El mono recibe actualmente tratamiento farmacológico, fisioterapia y exámenes clínicos para mitigar los efectos de la enfermedad. Sin embargo, los expertos advierten que su recuperación plena es poco probable y que deberá permanecer bajo cuidado humano.

Por su parte, las dos loras también están en proceso de valoración veterinaria, con la expectativa de que puedan regresar a su hábitat en condiciones seguras.

Llamado a la comunidad a no participar en el tráfico de fauna silvestre

La CDMB hizo un fuerte llamado a la ciudadanía recordando que el tráfico de fauna silvestre es un delito ambiental que deja secuelas irreversibles. “Casos como este nos demuestran que los animales sufren patologías que los condenan a vivir en cautiverio el resto de sus vidas por un crimen que no han cometido”, recalcó el médico veterinario Juan Sebastián Mejía.

Otras noticias: Más de un millón de usuarios en Santander estarían afectados por crisis financiera de la Nueva EPS

La entidad invitó a reportar cualquier caso de tenencia o comercialización ilegal de fauna a través de la línea del Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB, 3187069866, o al 123 de la Policía Nacional.