A qué hora inicia el PARO del 16 de septiembre en Bogotá: razones y últimas noticias
Este martes, las manifestaciones se concentrarán en 7 puntos de la ciudad. Estas son las razones detrás de la nueva jornada de protestas en Bogotá:
Los diferentes sectores del transporte en Bogotá anunciaron una gran movilización, prevista para este martes 16 de septiembre, en contra de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).
Lea también:
Conductores de grúas, plataformas digitales, taxis, domiciliarios, transporte escolar y motociclistas se unirán en esta jornada de protesta para exigir soluciones concretas a los problemas de movilidad en la capital.
Según el concejal Julián Forero, la inacción del Distrito frente a las problemáticas como la inseguridad, la acumulación de basuras, las obras inconclusas, el colapso de TransMilenio y la falta de articulación en las políticas de movilidad, ha motivado al sector a programar reuniones con diferentes con diversos gremios, asociaciones, clubes, sectores y comunidades, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos bogotanos.
Lea también: Basuras en Bogotá: con medidas y nuevo director de la UAESP zbuscan hacerle frente a la problemática
“Estamos mamados de la mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad. En vez de garantizar derechos, solo protegen a privados y amigos contratistas, mientras ven a los conductores como un negocio”, afirmó Forero.
A qué hora inicia el PARO
De acuerdo con el comunicado oficial del sector, se espera que movilización inicie este martes a las 5 de la mañana, en siete puntos de la ciudad:
- Autopista Sur con Avenida Villavicencio.
- Plaza de Bolívar.
- Carrera 11 con calle 69.
- Calle 95 con carrera 15.
- Avenida de la Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco).
- Calle 38A Sur con carrera 34 D (Centro Mayor).
- Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.
Razones del paro de conductores el 16 de septiembre
- Porque la plata de Bogotá se pierde en corrupción y contratos turbios de movilidad.
- Porque los comparendos son una caja registradora contra el pueblo.
- Porque estamos mamados de la inseguridad en la ciudad.
- Porque las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde.
- Porque grúas y patios se volvieron un negocio de mafias.
- Porque los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales.
- Porque los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida.
- Porque los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores.
- Porque las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización.
- Porque hay obras abandonadas y otras sin avances reales.
- Porque los barrios están destruidos y olvidados.
- Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico.
- Porque Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia.
- Porque el sistema de transporte público fracasó y miles de mujeres prefieren usar otros medios por seguridad.
- Porque roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías.
- Porque en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y arrinconan al conductor para obligarlo a pagar.
- Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz de los conductores en las decisiones de movilidad.
- Porque el alcalde piensa más en comparendos e impuestos que en salvar vidas en las vías.
¿Quiénes participarán en las manifestaciones?
- Taxis
- Transporte escolar
- Grúas particulares
- Transporte de carga
- Plataformas digitales
- Movilidad eléctrica
- Transporte especial
- Domiciliarios y mototrabajadores