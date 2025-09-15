A qué hora inicia el PARO del 16 de septiembre en Bogotá: razones y últimas noticias

Motociclistas participan en una manifestación frente al Congreso de Colombia Foto de septiembre de 2024. (Foto: Brandon Pinto/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Los diferentes sectores del transporte en Bogotá anunciaron una gran movilización, prevista para este martes 16 de septiembre, en contra de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Conductores de grúas, plataformas digitales, taxis, domiciliarios, transporte escolar y motociclistas se unirán en esta jornada de protesta para exigir soluciones concretas a los problemas de movilidad en la capital.

Según el concejal Julián Forero, la inacción del Distrito frente a las problemáticas como la inseguridad, la acumulación de basuras, las obras inconclusas, el colapso de TransMilenio y la falta de articulación en las políticas de movilidad, ha motivado al sector a programar reuniones con diferentes con diversos gremios, asociaciones, clubes, sectores y comunidades, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos bogotanos.

“Estamos mamados de la mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad. En vez de garantizar derechos, solo protegen a privados y amigos contratistas, mientras ven a los conductores como un negocio”, afirmó Forero.

A qué hora inicia el PARO

De acuerdo con el comunicado oficial del sector, se espera que movilización inicie este martes a las 5 de la mañana, en siete puntos de la ciudad:

Autopista Sur con Avenida Villavicencio.

Plaza de Bolívar.

Carrera 11 con calle 69.

Calle 95 con carrera 15.

Avenida de la Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco).

Calle 38A Sur con carrera 34 D (Centro Mayor).

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.

Razones del paro de conductores el 16 de septiembre

Porque la plata de Bogotá se pierde en corrupción y contratos turbios de movilidad. Porque los comparendos son una caja registradora contra el pueblo. Porque estamos mamados de la inseguridad en la ciudad. Porque las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde. Porque grúas y patios se volvieron un negocio de mafias. Porque los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales. Porque los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida. Porque los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores. Porque las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización. Porque hay obras abandonadas y otras sin avances reales. Porque los barrios están destruidos y olvidados. Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico. Porque Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia. Porque el sistema de transporte público fracasó y miles de mujeres prefieren usar otros medios por seguridad. Porque roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías. Porque en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y arrinconan al conductor para obligarlo a pagar. Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz de los conductores en las decisiones de movilidad. Porque el alcalde piensa más en comparendos e impuestos que en salvar vidas en las vías.

¿Quiénes participarán en las manifestaciones?