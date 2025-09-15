Manifestaciones 16 de septiembre de 2025: estos son los puntos de concentración en Bogotá

Convocan a nuevas protestas en Bogotá por parte de motociclistas y otros gremios de transporte. / Diego Pineda /

Bogotá

A través de diversos anuncios en redes sociales, el gremio de los motociclistas junto a los taxistas y potros gremios anunciaron una movilización a gran escala en Bogotá durante el próximo 16 de septiembre. El motivo, denuncias de mala gestión por parte de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, no solo con los motociclistas sino con los taxistas conductores en general, aseguran.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá aseguran que van a permitir las manifestaciones y las protestas, pero que no van a dejar que los plantones se conviertan en bloqueos y para eso hay un componente de la Secretaría de Gobierno Dispuesto.

Puntos de Concentración de las movilizaciones del 16 de septiembre

Aunque la jornada de protestas puede estar sujeta a cambios por parte de sus organizadores, se espera que comience a las 5 de la mañana desde 7 puntos de la ciudad.

Autopista Sur con Avenida Villavicencio.

Plaza de Bolívar.

Carrera 11 con calle 69.

Calle 95 con carrera 15.

Avenida de la Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco).

Calle 38A Sur con carrera 34 D (Centro Mayor).

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.

La policía Metropolitana de Bogotá estará también acompañando la jornada con el fin de garantizar el derecho a la protesta sin que esto afecte a los que han decidido no protestar.