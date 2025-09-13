Conductores anuncian manifestaciones en Bogotá el próximo 16 de septiembre

El próximo martes 16 de septiembre de 2025, los conductores de grúas, plataformas digitales, domiciliarios, transporte escolar protestarán porque consideran una mala gestión del Alcalde Carlos Fernando Galán y de la Secretaría de Movilidad.

“Muchas veces nos quejamos y no hacemos nada es el momento de unirnos como ciudadanos y exigir nuestros derechos, respeto, garantías y soluciones a quienes nos movilizamos y vivimos en Bogotá, de lo contrario será 2 años más de Galán y su combo haciendo de las suyas”, expresó el concejal por Bogotá, Julián Forero.

Las razones por las que este gremio se moviliza son:

Los comparendos

Las cámaras de foto detección

Los trancones

Los huecos y la malla vial

La inseguridad de la ciudad

A esta movilización se sumará un precandidato presidencial

El precandidato presidencial, Santiago Botero, anunció a través de su cuenta de X que se sumará a esta manifestación, ya que según él esta alcaldía ataca a todas las personas que quieren trabajar como motociclistas, taxistas y quienes conducen grúas.

Nos vemos el martes 16 de septiembre EN BOGOTÁ en la gran movilización de conductores @ConcejalFuchi pic.twitter.com/APavzCtXWa — Santiago Botero Jaramillo (@Santibotero2026) September 13, 2025

Ante estas declaraciones hubo respuesta por parte de la Secretaría General de Bogotá

El secretario General de Bogotá, Miguel Silva Moyano, consideró que Botero estaría lanzando amenazas contra el alcalde Galán y los agentes de tránsito, por lo que le pidió a la Fiscalía investigar estas declaraciones.