Conductores anuncian manifestaciones en Bogotá el próximo 16 de septiembre
Los motociclistas, conductores de plataformas digitales, domiciliarios y transporte de carga, se manifestaron porque consideran una mala gestión por parte de la secretaría de movilidad de la ciudad.
El próximo martes 16 de septiembre de 2025, los conductores de grúas, plataformas digitales, domiciliarios, transporte escolar protestarán porque consideran una mala gestión del Alcalde Carlos Fernando Galán y de la Secretaría de Movilidad.
“Muchas veces nos quejamos y no hacemos nada es el momento de unirnos como ciudadanos y exigir nuestros derechos, respeto, garantías y soluciones a quienes nos movilizamos y vivimos en Bogotá, de lo contrario será 2 años más de Galán y su combo haciendo de las suyas”, expresó el concejal por Bogotá, Julián Forero.
Las razones por las que este gremio se moviliza son:
- Los comparendos
- Las cámaras de foto detección
- Los trancones
- Los huecos y la malla vial
- La inseguridad de la ciudad
A esta movilización se sumará un precandidato presidencial
El precandidato presidencial, Santiago Botero, anunció a través de su cuenta de X que se sumará a esta manifestación, ya que según él esta alcaldía ataca a todas las personas que quieren trabajar como motociclistas, taxistas y quienes conducen grúas.
Ante estas declaraciones hubo respuesta por parte de la Secretaría General de Bogotá
El secretario General de Bogotá, Miguel Silva Moyano, consideró que Botero estaría lanzando amenazas contra el alcalde Galán y los agentes de tránsito, por lo que le pidió a la Fiscalía investigar estas declaraciones.