10 Personas damnificadas por incendio que se presentó al sur de la ciudad de Armenia

Armenia

Un incendio se presentó esta madrugada en la ciudad de Armenia, varias viviendas fueron consumidas por las llamas dejando una decena de damnificados.

La emergencia se presentó sobre la medianoche del miércoles 6 de agosto y la madrugada del jueves 7 de agosto en el barrio Nuevo Armenia ubicado al sur de la capital del Quindío.

Las llamas se observaban desde varios sectores de la ciudad, provocando alarma y susto entre los ciudadanos por la voracidad de la conflagración.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de bomberos entregó el reporte de la atención de la emergencia “el cuerpo oficial de bomberos de Armenia informa desde el puesto de comando barrio Nueva Armenia que se presentó un incendio estructural de grandes proporciones en unas viviendas construidas en material combustible como guadua, esterilla, madera, bahareque.

Y agregó “la situación fue controlada por el cuerpo de bomberos de Armenia con apoyo de un carro tanque bomberos de Calarcá, un personal de voluntarios de Armenia, una ambulancia privada, de igual sitio también apoyar y policía. Tenemos el reporte de cuatro viviendas afectadas en su totalidad, 10 damnificados, ocho adultos, dos menores.

También afectaciones algunos animalitos como conejos también, pero no tenemos el dato consolidado, ya que la dueña pues no da la información completa.

Se espera que hoy desde la oficina municipal de gestión del riesgo de Armenia se entregue el balance consolidada de la emergencia y se hagan llegar las ayudas a los damnificados que lo perdieron todo, se desconocen las causas que provocaron la conflagración.