“Una afrenta a las víctimas”: gobernador por homenaje a alias Guillermino, abatido en Campamento

Campamento, Antioquia

Con banderas y hasta caravanas de motocicletas despidieron a cabecillas e integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, abatidos el pasado 10 de septiembre por la fuerza pública en medio de un operativo en el municipio de Campamento, norte antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a través de su cuenta de X el hecho, asegurando que el homenaje fúnebre a alias Guillermino, es una afrenta a las víctimas.

“Cuando los asesinos de policías son paseados como héroes, algo está mal en la sociedad. A esto nos ha llevado la paz total de Petro. Una afrenta a las víctimas, a las familias de los 13 policías asesinados en Amalfi. En el ataúd va alias Guillermino, abatido por la Policía”, expresó el mandatario departamental en la publicación.

Según confirmaron las autoridades locales, el hombre es velado este sábado 13 de agosto en Campamento, mientras que en Anorí se realizan las exequias de alias Román. En ambos municipios, el Ejército y la Policía instalaron Puestos de Mando Unificado para prevenir alteraciones del orden público.

Ofensiva contra las disidencias de las Farc por ataques terroristas

Alias Román y alias Guillermino cayeron en un operativo militar en el que fueron abatidos otros dos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalado de múltiples hechos violentos en Antioquia, entre ellos el asesinato de 13 policías en Amalfi y el reciente atentado con explosivos contra una torre de energía de EPM en el barrio Loreto de Medellín.

Por estos hechos terroristas, tanto la gobernación de Antioquia, como la alcaldía de Medellín ofrecen una recompensa de hasta $200 millones a quien entregue información que permita dar con la captura de alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc.