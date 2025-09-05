“No le tenemos que pedir permiso”: Federico Gutiérrez sobre viaje de alcaldes a Washington

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el próximo lunes viajará a Washington junto a otros cuatro mandatarios locales para reunirse con congresistas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en medio del debate sobre una posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

El mandatario aseguró que este viaje responde a un “deber con Colombia y con las regiones”, con el propósito de reforzar las relaciones bilaterales y exponer preocupaciones sobre la situación de seguridad y la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Frente a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la falta de autorización del encuentro, el alcalde enfatizó en que no necesita permiso.

“Vamos a hablar, por supuesto, no en nombre del Gobierno Nacional, y claro que vamos a hacer ese viaje, y claro que no le tenemos que pedir permiso a Petro para ir a Washington a hablar con congresistas demócratas y republicanos, y con gobierno de Estados Unidos para intentar aliviar un poco el desastre que Petro ha generado. Lo que queremos tratar nosotros es de mitigar ese riesgo con las relaciones que tenemos bipartidistas con Estados Unidos y que independientemente de la decisión que tome, no se desfortalezca el apoyo a nuestra fuerza pública en el combate contra las estructuras criminales. Colombia no se debe quedar sola en esa lucha”, expresó el mandatario local.

Detalles de la agenda

Dentro de la agenda en Estados Unidos, Federico Gutiérrez indicó que solicitará mantener y fortalecer la cooperación en la lucha contra las organizaciones ilegales, así como proteger los programas sociales y la relación comercial entre ambos países. Incluso, planteó pedir a Washington apoyo para la extradición de responsables del asesinato de 13 policías en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia.

El viaje, que se extenderá hasta el miércoles, tendrá como base una agenda definida en un encuentro previo en Cartagena con los senadores de origen colombiano Bernie Moreno (republicano) y Rubén Gallego (demócrata), en presencia del embajador estadounidense.

“Que Petro siga con Maduro, nosotros seguiremos buscando aliados que sumen para Colombia, para la economía y para los empleos”, señaló Gutiérrez.