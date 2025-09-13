Incendio en Nilo, Cundinamarca, pone en riesgo a comunidades, fuentes hídricas y ecosistemas

Colombia

El incendio, que se inició el jueves 11 de septiembre en inmediaciones de la Base Militar Aérea de Tolemaida, ya consumió el cerro de la Palmita y continúa expandiéndose rápidamente hacia zonas pobladas. Según se informó, el fuego habría sido provocado por “altas temperaturas y actividades antrópicas”.

Los habitantes de la vereda San Bartolo y del municipio de Nilo se encuentran en alerta, debido a que el incendio amenaza la provisión de agua, la seguridad de las familias y la estabilidad de ecosistemas claves de la región.

Llamado de la comunidad

Pese a los esfuerzos iniciales de los campesinos, la difícil geografía ha hecho imposible contener las llamas. Ante esto, los líderes locales hicieron un llamado urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a los Bomberos de Cundinamarca, al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea Colombiana para “reforzar las acciones de control y disponer de aspersión aérea inmediata que permita frenar el avance del incendio”.

Impacto ambiental y social

El área afectada alberga fuentes hídricas y zonas de conservación como:

Un Banco de Hábitat de más de 124 hectáreas.

Una Reserva Natural de la Sociedad Civil que protege el bosque seco tropical y el bosque húmedo premontano.

La pérdida de estos ecosistemas tendría un impacto ambiental y social irreparable, afectando directamente a las comunidades locales.

La comunidad del Nilo y de San Bartolo pidió el respaldo inmediato del Gobierno Nacional y Departamental para salvaguardar “la vida, el agua y el futuro de la región”, resaltando que “cada minuto cuenta para proteger tanto los ecosistemas como los hogares campesinos de la zona”.