Incendio en Nilo, Cundinamarca, pone en riesgo a comunidades, fuentes hídricas y ecosistemas
Un incendio forestal de gran magnitud amenaza a la vereda San Bartolo, en el municipio de Nilo, Cundinamarca. El fuego avanza hacia zonas habitadas y ecosistemas estratégicos, mientras la comunidad pide apoyo urgente de las autoridades.
Colombia
El incendio, que se inició el jueves 11 de septiembre en inmediaciones de la Base Militar Aérea de Tolemaida, ya consumió el cerro de la Palmita y continúa expandiéndose rápidamente hacia zonas pobladas. Según se informó, el fuego habría sido provocado por “altas temperaturas y actividades antrópicas”.
Los habitantes de la vereda San Bartolo y del municipio de Nilo se encuentran en alerta, debido a que el incendio amenaza la provisión de agua, la seguridad de las familias y la estabilidad de ecosistemas claves de la región.
Llamado de la comunidad
Pese a los esfuerzos iniciales de los campesinos, la difícil geografía ha hecho imposible contener las llamas. Ante esto, los líderes locales hicieron un llamado urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a los Bomberos de Cundinamarca, al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea Colombiana para “reforzar las acciones de control y disponer de aspersión aérea inmediata que permita frenar el avance del incendio”.
Impacto ambiental y social
El área afectada alberga fuentes hídricas y zonas de conservación como:
- Un Banco de Hábitat de más de 124 hectáreas.
- Una Reserva Natural de la Sociedad Civil que protege el bosque seco tropical y el bosque húmedo premontano.
La pérdida de estos ecosistemas tendría un impacto ambiental y social irreparable, afectando directamente a las comunidades locales.
La comunidad del Nilo y de San Bartolo pidió el respaldo inmediato del Gobierno Nacional y Departamental para salvaguardar “la vida, el agua y el futuro de la región”, resaltando que “cada minuto cuenta para proteger tanto los ecosistemas como los hogares campesinos de la zona”.