Estudian la posibilidad de cambiar el pico y placa en Armenia por obra del deprimido de bomberos

Armenia

Desde la secretaria de tránsito de Armenia manifestaron que aunque está listo el plan de movilidad para la obra del intercambiador de bomberos estudian la posibilidad de modificar el pico y placa en la ciudad cuando se presenten los cierres totales en el sector teniendo en cuenta el impacto de la obra en la movilidad en la ciudad.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó “ en 15 días inicia la intervención en las vías de esta importante obra, como lo decía la secretaria de infraestructura, vamos a tener inicialmente un tema de manejo de redes donde no va a haber todavía intervención de infraestructura como tal y más o menos hacia finales de septiembre inicio de octubre se empezará ya a haber una intervención para la construcción de los pilotes, que este sí ya es una intervención, un poco más invasiva en temas de infraestructura, pero que no nos va a llevar todavía un cierre total de la vía.

Vamos a tener unas restricciones de los carriles, especialmente entre el Bolo Club y la glorieta de Bomberos, donde lo que se pretende es que de los cuatro carriles que hay allí siempre haya disponibles, mínimo dos y tres carriles, entonces, solo restringir el carril donde se esté presentando en ese momento alguna intervención de obra. Por eso hemos venido trabajando en la mano de infraestructura, en la mano de la CRQ con los contratistas porque sabemos que tenemos muchos frentes de obra que ya se iniciaron, que van a iniciar, que tienen obviamente impacto en la movilidad y lo que estamos buscando es que se haga de una manera articulada para que ese impacto sea menor.

Habrá impacto en la movilidad

Hay que tener en cuenta y eso tenemos que ser consciente, impacto en la movilidad va a haber, la vamos a tener porque son puntos que manejan mucho flujo vehicular y que la restricción de un carril, por ejemplo, pues obviamente ya nos está quitando el 50% de capacidad de la vía y por muy buen plan de manejo de tránsito que se tenga igual hay impacto.

Entonces, la invitación es también a que si vivimos en esa zona, si nos tenemos que mover a diario por estas zonas, pues que empecemos a identificar cuáles son esas vías alternas que vamos a poder usar y ahí estamos contribuyendo también a quitarle carga a estas vías y que pueda mejorar la movilidad mientras hacemos todo este proceso de obra, pero es una invitación a que si no viven por ahí, no tienen que ir a hacer alguna gestión, no estudian, nada por estos sectores, evitar ir para que no compliquemos más el tema de movilidad.

Analizan modificar el pico y placa

El director de Setta subrayó “Este punto es tan complejo, que ya estamos analizándolo, pues porque ya estamos prácticamente a dos semanitas de iniciar, aunque no van a haber restricciones totales, pero ya se está pensando una modificación del pico y placa para poder quitarle peso a esta zona que recordemos que la calle segunda hacia arriba no hay restricción de pico y placa, pero muy seguramente vamos a tener que ampliar en la zona para poder disminuir el flujo vehicular allí y que no sean tan fuertes las congestiones que se van a presentar.

¿Cómo sería la modificación?

Estamos analizando técnicamente si se amplía la zona hacia ese sector o si lo hacemos en toda la ciudad, porque es que no podemos desconocer de que así la obra sea en esa zona, de todas las comunas se van a mover hacia este punto, entonces se tiene sobre la mesa hoy esa opción de ampliar el pico y placa a toda la ciudad, pero reitero, estamos ya en los análisis técnicos y estaremos comunicándolo oportunamente.