Gremios en el Quindío insistirán en gestiones para culminar la doble Calzada Armenia- Calarcá

Armenia

Continúan las reacciones en el departamento ante el anuncio del gobierno nacional de que priorizó otras obras y que los recursos para la doble calzada Armenia- Calarcá no fueron incluidos en el presupuesto de 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada evidenció su malestar por la situación.

Aseguró que es increíble y no concibe que la obra quede a la mitad del trayecto como es en el sector de La María puesto que es un proyecto vial corto que no tendría que generar las problemáticas que hoy se evidencian.

Informó que tendrán una reunión con el Instituto Nacional de Vías para revisar la situación e insistir en que debe terminarse completamente la obra.

“Yo veo increíble que una obra de esas, yo diga tan pequeña, va a quedar en la mitad del camino. Yo me niego a creer eso, nosotros como Cámara no vamos a decir no vamos a desistir, vamos a insistir. Es más, vamos a tener una cita en estos días a nivel nacional también con Invias y con el Ministerio para hablar del tema, porque los recursos, de acuerdo al director de Invias del gobierno anterior, estaban listos, estaban proyectados, había hasta un convenio como tal", destacó.

Además, enfatizó en que el anterior gobierno anunció que los recursos estaban proyectados y establecían un convenio por eso es clave no rendirse.

“Yo insisto en que a pesar de que hayan dicho que no hay plata, que debemos hacer gestión. Gobernación, parlamentarios, nosotros, no vencernos en ningún sentido. Es una obra muy pequeña, la verdad, es una obra muy pequeña en Armenia Calarcá para que vaya a quedar en la mitad del camino", mencionó.

Espera las gestiones surtan efecto y la obra sea de la manera que fue anunciada desde un principio y no que solo quede hasta La María.