Oro vallecaucano: Isaac Camayo se consagra campeón suramericano de florete en mayores

El esgrimista vallecaucano Isaac Camayo Guerrero brilló en el Campeonato Sudamericano Sub-23 y Mayores, disputado en Medellín, donde se alzó con el título en la categoría florete mayores, haciendo sonar el himno de Colombia el miércoles 10 de septiembre.

Su camino hacia el oro inició en la fase de pools, donde cerró con 4 victorias y 2 derrotas, logrando un positivo +11 entre toques a favor y en contra.En las rondas de eliminación directa, el caleño fue superando rivales con determinación:

En el cuadro de 32 , venció al venezolano Ángel Martínez por 15-7.

, venció al venezolano por 15-7. En octavos , superó al brasileño Pedro Marostega con marcador 15-11.

, superó al brasileño con marcador 15-11. En cuartos de final , dominó al chileno David Alarcón con un claro 15-5.

, dominó al chileno con un claro 15-5. En semifinales, protagonizó un intenso duelo contra su compatriota Alejandro Bolaños , reciente campeón Sub-23, al que derrotó por un ajustado 15-14.

, reciente campeón Sub-23, al que derrotó por un ajustado 15-14. Finalmente, en la gran final, superó al argentino Andrea Nigosanti con un 15-12 que lo consagró como el nuevo rey suramericano del florete.

Orgullo nacional

Con este logro, Camayo reafirma el avance de la esgrima en el Valle del Cauca y en Colombia, sumando una nueva medalla dorada al país.

Al celebrar su título, expresó:

“Para mi proceso deportivo, el nivel de concentración y confianza en lo que puedo hacer es muy importante y también contar con el apoyo de mi entrenador, la Liga Vallecaucana de Esgrima y la Federación Colombiana de Esgrima para seguirle aportando a Colombia. Si lo visualizas, lo haces posible”.

Hasta el momento, la delegación nacional acumula 8 preseas de oro, colocándose al frente de la tabla por encima de Brasil, que registra 2 títulos dorados. El campeonato continuará en Medellín hasta el 12 de septiembre.