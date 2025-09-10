Cali

Golpe al narcotráfico en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Autoridades incautan 3 kilos de cocaína y capturan a dos personas en Palmira

La Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Palmira, incautó 3 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Maira Murillo

La Policía en coordinación con la Alcaldía de Palmira, incautó 3 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y capturó a dos personas que pretendían transportar la sustancia hacia Madrid, España.

El hallazgo se produjo gracias a labores de perfilación, control e investigación adelantadas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, en el marco de la estrategia nacional Esmeralda Plus.

Esta acción también se integra a la estrategia local Palmira Unida Más Segura (PUMAS), que busca fortalecer la seguridad en el municipio y frenar el accionar de organizaciones criminales.

Declaraciones del Secretario de Seguridad

El Secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira, Carlos Antonio Ardila, destacó el trabajo articulado de las autoridades:

“En ejecución de la estrategia Palmira Unida Más Segura y en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se logró la captura de dos personas quienes, mediante la modalidad de doble fondo, pretendían transportar en la ruta Cali- Madrid 3 kilogramos de cocaína”.

El funcionario explicó que la droga incautada tiene un alto valor económico en el exterior:

“Esta sustancia en el mercado internacional está avaluada en más de 130 mil dólares; igualmente, sacamos de circulación más de 9 mil dosis que habrían afectado a nuestra ciudadanía”.

Reiteró el compromiso de la administración local en la lucha contra el crimen organizado:

“La Alcaldía de Palmira, en articulación con la fuerza pública, ratifica su compromiso para la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad. Invitamos a la comunidad a seguir poniendo en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que sea sospechoso”.

Golpe a las redes del narcotráfico

De acuerdo con las autoridades, la incautación representa un duro golpe a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, ya que evita la llegada de más de 9 mil dosis al mercado europeo.

La captura de los dos implicados, junto con la incautación de la sustancia, será puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Más información

Este resultado refleja el compromiso de la Policía Nacional y la Alcaldía de Palmira en el fortalecimiento de la seguridad y en la lucha contra los delitos que afectan la convivencia ciudadana.

