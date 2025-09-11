Palmira vibra con la Final de los Juegos Intercolegiados

La ciudad de Palmira se convierte en el epicentro del deporte escolar con la realización de la fase final departamental de los Juegos Intercolegiados, certamen en el que jóvenes atletas buscan su clasificación a la Fase Pacífico.

Allí se medirán contra representantes de Cauca, Chocó y Nariño, en la antesala de la gran final nacional, que tendrá lugar entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre en Palmira y Cali.

Delegaciones de Cali, Palmira, Buga, Jamundí, Cartago, Buenaventura, Yumbo, Roldanillo y muchos municipios más del Valle ya vibran en la final departamental de los Juegos Intercolegiados. pic.twitter.com/gM1Lne09nB — Indervalle (@Indervalle) September 6, 2025

Competencias en marcha

Los partidos y pruebas se desarrollan en la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverri Sánchez, un complejo que recibe a las delegaciones escolares en disciplinas como:

Fútbol

Balonmano

Fútbol sala

Baloncesto 3x3

Levantamiento de pesas (individual)

Algunos equipos ya aseguraron su paso a la siguiente instancia:

En fútbol femenino prejuvenil , el título quedó en manos de la Institución Educativa Las Américas , del municipio de Florida .

, el título quedó en manos de la , del municipio de . En fútbol sala masculino, la clasificación fue para la Institución Educativa Ana Julia Gil de Hurtado, de Candelaria.

El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Palmira, a través del IMDER, y la organización de Indervalle, entidades que hacen posible que el deporte estudiantil del Valle siga creciendo y tenga proyección nacional.