Campeonato Nacional de Gimnasia Artística en Cali: Conozca la programación

Del 10 al 14 de septiembre, el Coliseo del Pueblo en Cali es el escenario del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, evento que reúne a los mejores exponentes del país en las categorías infantil, prejuvenil, juvenil y mayores.

La agenda del campeonato

Durante cinco días, la ciudad será testigo de competencias en diferentes modalidades, todos los días podrá encontrar competencias desde las 8:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. con un ingreso TOTALMENTE GRATUITO.

Miércoles 10 de septiembre : entrenamientos programados y congresillo de jueces.

: entrenamientos programados y congresillo de jueces. Jueves 11 y viernes 12 de septiembre : Inauguración, competencias de clasificación infantil, prejuvenil y juvenil, además de las pruebas por equipos y aparatos.

: Inauguración, competencias de clasificación infantil, prejuvenil y juvenil, además de las pruebas por equipos y aparatos. Sábado 13 de septiembre : finales de las categorías semillero y mayores, junto con premiaciones.

: finales de las categorías semillero y mayores, junto con premiaciones. Domingo 14 de septiembre: cierre con las finales infantiles y prejuveniles, además de las premiaciones generales.

Cada jornada está organizada en sesiones de mañana y tarde, garantizando un espectáculo continuo para los asistentes y seguidores de la gimnasia artística.

Una causa que une al deporte

En esta ocasión se creo una iniciativa con un propósito especial: apoyar el proceso de recuperación del exgimnasta Cristian Ortega, quien sufrió un accidente que lo alejó de las competencias.

En alianza con la Federación Colombiana de Gimnasia, se lanzó una iniciativa solidaria, por cada fotografía adquirida de los deportistas en acción, un porcentaje será destinado a Cristian Ortega, respaldando su proceso de rehabilitación.

Los organizadores invitan al público no solo a disfrutar del talento de los mejores gimnastas del país, sino también a ser parte de esta causa solidaria. Las fotografías estarán disponibles a través de un enlace que se compartirá en las redes oficiales del evento.