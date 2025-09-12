Mujer cayó desde un cuarto piso y su pareja “desapareció”: la familia exige respuestas

Dos días en cuidados intensivos lleva Johana Baca Echeverría, una mujer de 34 años que cayó desde el cuarto piso de un conjunto residencial en Soledad. Mientras su estado de salud es delicado, su familia y organizaciones de mujeres exigen una investigación rigurosa, pues su pareja, quien la acompañaba esa noche, desapareció tras dejarla en un centro médico.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado miércoles, cuando Johana cayó desde la Torre 11 del conjunto residencial Puerto Armónica, ubicado en el municipio de Soledad.

Inicialmente, su pareja, Edison García Serrano, la trasladó a un centro asistencial, argumentando que la mujer se había resbalado y caído al vacío. Sin embargo, esta versión comenzó a generar dudas, especialmente porque Edison la dejó en la clínica y desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

Johana fue llevada primero a la IPS Salud Total, en la calle 30, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue remitida a la Clínica Misericordia Internacional, en el norte de Barranquilla, donde permanece con pronóstico reservado.

La situación ha generado preocupación en colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. El Movimiento Amplio de Mujeres hizo un llamado urgente a las autoridades para que el caso no quede impune, especialmente porque Edison tendría antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones personales, y al parecer, sería funcionario del Distrito.

Supuesta discusión con su pareja

Además, se conoció que un día antes de la caída, uno de los hijos de Johana habría presenciado una discusión entre la pareja.

“Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que, a través de sus enlaces, le pongan la lupa a este caso, ya que se trata de un funcionario, y no queremos que, por ningún motivo, quede en la impunidad. Presuntamente, la víctima se tiró, pero hay muchas versiones por parte de la familia que manifiestan que fue él quien la tiró. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo que se investigue”, señaló una vocera del Movimiento Amplio de Mujeres.

Desde la misma organización advierten que este caso no debe tratarse como un hecho aislado o como violencia intrafamiliar, sino como lo que consideran un intento de feminicidio.

“Esto es lo que nos preocupa: siempre termina habiendo impunidad en estos casos, donde no se sanciona a los responsables y todo termina en una tragedia. Esto no es un caso de violencia intrafamiliar; esto es una tentativa de feminicidio, y así debe leerse”, añadieron.

Este nuevo caso revive el dolor de otros hechos similares ocurridos en Barranquilla y el Atlántico. Uno de ellos fue el de Valentina Cepeda, cuyo fallecimiento, el 10 de abril de 2024, aún se debate entre versiones de feminicidio y suicidio.

También se recuerda la desaparición de Margarita Gómez Márquez, una joven de 25 años con seis meses de embarazo, reportada como desaparecida el 18 de diciembre de 2021. Su cuerpo fue hallado un día después en una trocha del municipio de Galapa.

Más recientemente, el 28 de abril de 2025, María Alejandra Guerrero Montiel, patrullera de la Policía Nacional de 22 años, cayó desde el quinto piso de un edificio residencial, también en circunstancias que generaron dudas.