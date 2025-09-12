Explosión en Universidad Nacional: Estudiante alerta fábrica de explosivos y 5 grupos clandestinos

Bogotá

En la Universidad Nacional se vivieron momentos de mucha preocupación por los disturbios de este jueves, pero en especial por la explosión en una de las facultades. Ronald Vargas es Representante estudiantil de posgrados y exrepresentante de los estudiantes en el consejo superior de la Universidad Nacional estaba justo al lado de la sede de Sociología cuando ocurrió la explosión.

“Se escucharon unas fuertes explosiones dentro del edificio de Sociología y lo digo enfáticamente por qué es que desafortunadamente han salido comunicados por parte de la administración indicando que eso ocurrió en el patio. No, no fue en el patio, yo estaba al lado. Eso ocurrió al interior del edificio en uno de los salones probablemente o en uno de los baños. La explosión ocurrió producto de la elaboración de artefactos explosivos dentro de ese edificio, porque dentro de ese edificio no hay cámaras, y lo utilizan para armar allí los explosivos con los que salen a confrontar a la fuerza pública”. Explicó.

Ronald, que nos autorizó a decir su nombre, dijo que la situación dentro de la universidad no es fácil y que muchas veces se dificulta avanzar con las clases.

“En los últimos, seis días que hemos tenido clase hemos tenido que ser trasladados de la universidad en tres de ellos, eso no solamente implica perder la clase, implica que se pierden los apoyos alimentarios de los cuales mucha gente es beneficiaria, implica que se cierran las bibliotecas, implica que se cancelan todos los eventos científicos y académicos que se tenían programados y yo quiero aclarar que esto no es en el marco de la protesta, porque no son acciones que convocan, porque no son acciones que buscan que las banderas de movimiento estudiantil sean visibilizadas, no, su objetivo mismo es ir a enfrentarse con la fuerza pública y generar estos desmanes”. Aseguró.

“Para que la gente lo sepa, como ingresan libremente a la universidad, hemos tenido presencia que cinco nuevos grupos clandestinos que se presentaron este año, entonces está la LND, el PPT y un montón de grupos clandestinos que ni siquiera uno se conoce sus siglas, incluso, integrantes de grupos clandestinos de otras localidades vienen y usan a la universidad”. dijo.

Daños en la Universidad Nacional por los disturbios

Explican los estudiantes de la Universidad Nacional que, por los desmanes y enfrentamientos con la fuerza pública, cada vez son más notorios los daños en la infraestructura de la sede en Bogotá.

Tenemos un sistema de circulación de bicicletas interno, se llama el ‘Bicirrun’, es un mecanismo con el cual yo, como estudiante, puedo pedir una bicicleta en cualquiera de las entradas. Por estos disturbios los puntos de ‘Bicirrun’ quedaron incendiados completamente. Los encapuchados se valen de las piedras de las construcciones que se están levantando en el interior de la universidad, como el edificio del arte, o los adoquines de las entradas de la universidad, y eso, por supuesto, le causa daños a la infraestructura. Explicó Ronald.

Ronald Vargas concluyó su conversación con Caracol Radio indicando que este año ha recibido una serie de amenazas por denunciar la realidad de lo que ocurre dentro de la universidad sobre hechos que no siempre van acorde a lo que quieren los estudiantes y dijo que es acusado de querer a la fuerza pública dentro del campus, lo cual rechazo contundentemente. Asegura Ronald que la fuerza Pública NO debe entrar y se debe respetar la autonomía, pero que si es cierto que pasan muchas cosas que necesitan más control de parte de la Universidad.