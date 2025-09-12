Fuertes vientos causan emergencias en tres municipios del sur del Atlántico

Luruaco, Sabanalarga y Suan registraron afectaciones por las ráfagas de viento que se presentaron en la madrugada de este jueves. Varias viviendas, así como infraestructuras públicas, resultaron impactadas.

En el corregimiento de Pendales, Luruaco, se reportaron daños en techos de viviendas, así como en el estadio de béisbol, donde una de las graderías perdió parte de su tejado.

Organismos de emergencia como los Bomberos atendieron el llamado de la comunidad para despejar calles obstruidas por la caída de árboles.

Una situación similar se vivió en La Peña, Sabanalarga, donde la Defensa Civil brindó asistencia a los afectados por daños en cubiertas de casas.

Afectaciones en Suan

En Suan, los fuertes vientos ocasionaron la caída de cables eléctricos, lo que dejó sin servicio de energía a varios sectores durante la noche. Además, la biblioteca municipal y la sede local de la Fiscalía presentaron daños leves en sus estructuras.

La alcaldesa de Suan, Carolay Calvo, confirmó que hasta el momento no se han registrado daños en viviendas, aunque continúan las labores de verificación, especialmente en la zona rural.

“Habían cables de media tensión en el suelo en algunas viviendas a la altura de la carrera 16 con calle 4. Eso hacía que el servicio no pudiera ser restablecido de manera inmediata”, afirmó la mandataria.

Las autoridades continúan el monitoreo ante la posibilidad de nuevas emergencias por las condiciones climáticas.