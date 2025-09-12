Luis Díaz regresa a la acción con el Bayern Múnich: Rival, día, hora y cómo seguir el partido

Concluida la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Selección Colombia selló su clasificación a la Copa del Mundo, regresa la actividad en las principales Ligas del planeta.

Luis Díaz, titular en ambos compromisos con el combinado nacional, se vuelve a poner bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany, para volver a la competencia con el Bayern Múnich. El guajiro ha tenido un gran inicio de temporada con el club Bávaro.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido?

Este sábado el Bayern Múnich estará recibiendo en el Allianz Arena al Hamburgo, en juego por la tercera fecha de la Bundesliga. El compromiso dará inicio a las 11:30AM, hora colombiana. Bayern es líder con 6 puntos de 6 disputados y una diferencia de gol de +7.

Luis Díaz ha disputado cuatro partidos con el club en la presente temporada, siendo titular en todos ellos. El guajiro cuenta con un saldo favorable de tres goles y dos asistencias, anotando en la final de la Superliga de Alemania y en los dos partidos de la Liga.

Peligra la presencia de Luis Díaz

Según informó el diario Bild, uno de los principales medios deportivos de Alemania, Luis Díaz volverá al Bayern Múnich de su paso por la Selección este viernes, a pocas horas antes del juego ante el Hamburgo, por lo que su presencia en el compromiso se encuentra en duda.

¿Dónde seguir el partido?

El minuto a minuto del compromiso podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.