El Bayern Múnich le dedicó un emotivo mensaje a Luis Díaz luego de su clasificación al Mundial

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026, tras vencer en la penúltima jornada a Bolivia 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Varios jugadores fueron claves en este triunfo, Luis Díaz fue uno de ellos.

Un partido en donde el guajiro se destacó al generar una asistencia y esa actuación fue reconocida por su equipo de Alemania, el Bayern Múnich, en donde le dedicaron una publicación en sus redes sociales describiendo el triunfo ante el seleccionado boliviano.

Cabe recordar que esta sería la primera Copa Mundial que disputaría Lucho y el tercero de James Rodríguez, ambos jugadores han vestido la camiseta del Bayern, además fueron determinantes en el cupo directo de Colombia para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

“Muy conmovido por todo, es mi primer Mundial, bueno primero era clasificar, ahora toca prepararnos para jugarlo y sé que viene lo mejor,lo merecíamos, porque los anteriores lo habíamos sufrido un poco, la gente, nosotros, cuerpo técnico, todos lo que hacen parte de la Selección se lo merecen.Estoy muy feliz, solamente por eso, estoy muy feliz, agradecido con Dios por la oportunidad“, fueron las palabras del delantero al finalizar el compromiso.

Las palabras que le dedicó el Bayern Múnich a Lucho

“¡Qué calidoso, qué mostro, qué jugador!”, fue la frase con la que se refirió el equipo alemán a Luis Díaz en la cuenta oficial de X. Se trata de un fragmento de la canción El Ritmo que nos une del cantante colombiano Ryan Castro, en la que también participaron Lucho y Juanfer Quintero, y que hoy se ha convertido en el himno más representativo de la Selección Colombia.

En la publicación aparece el guajiro con su pasaporte y el tiquete rumbo al Mundial, acompañado de sus maletas y una camiseta del Bayern Múnich al fondo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de James Rodríguez en la misma imagen, recordando su paso por el conjunto bávaro, con el que conquistó cinco títulos.