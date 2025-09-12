“La Nacional es víctima”: vicerrectora denuncia falta de control para identificar encapuchados

En su paso por el programa de Caracol Radio, 6 AM, estuvo la vicerrectora de la Universidad Nacional y manifestó que las acusaciones y el responsabilizar a la UNAL por los actos violentos que suceden es injusto, ya que la mayoría de las personas que realizan estos hechos, ni siquiera son pertenecientes a la institución.

Destacó que lamenta lo que sucedió recientemente en uno de los edificios de la Universidad, pues muchos estudiantes pueden llegar a verse vulnerados.

“Para nosotros también es un motivo de preocupación, la universidad viene siendo víctima de estas acciones”, aseguró la Vicerrectora.

En desarrollo.