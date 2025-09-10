Todas estas guerras no son casualidad, todo hace parte de un nuevo orden mundial: investigador UNAL

En su paso por el programa de 10 AM de Caracol Radio, habló el investigador y profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional, Carlos Alberto Patiño, quien explicó lo que está sucediendo actualmente en el mundo con los conflictos diplomáticos y las constantes guerras entre naciones.

El investigador explicó que la situación que se vive hoy es grave, ya que un ataque entre países no es algo fácil de detener, pues en el caso de Rusia y Ucrania, desde que estalló la discordia, no se ha llegado a un punto medio.

“Es realmente grave, es la demostración de que Rusia no se va a detener en Ucrania. Rusia no va a confirmar ni va a negar que haya sido intencional o no. El hecho es que llegan hasta el territorio de Polonia, que es territorio de la OTAN, que además en este caso hay que recordar que Bielorrusia actúa de facto como un estado federado de la Federación rusa”, esto exaltando que hace poco se dio a conocer qué drones rusos sobrevolaron los cielos de Polonia.

Asimismo, explicó que el acercamiento de Rusia hacia Polonia solo puede tener dos connotaciones:

El temor creciente a una Polonia de izquierda que cuenta con una gran cúpula militar en suelo Europeo.

El enfrentamiento con otros países que en algún momento fueron neutrales, como Finlandia.

Por otro lado, destacó que esta clase de conflictos también miden la capacidad de defensa que tenga una región, y esto es relevante, ya que si se analiza en profundidad la guerra entre Rusia y Ucrania, en su momento, Ucrania no contaba con buenas bases militares. Además, el profesor de la UNAL resaltó que lo que está haciendo Rusia con este país, es una reimperialización.

Noticia en desarrollo.