Explosión en edificio de Universidad Nacional: investigan posible fabricación de artefactos explosivos

La tarde de este jueves se registró una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional en Bogotá. El estallido, que se produjo en medio de los disturbios que se venían presentando en las afueras del campus, dejó varios heridos que habrían sido trasladados al Instituto de Genética para recibir atención primaria.

Hasta el momento, no hay un reporte oficial sobre el número de personas afectadas ni sobre la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, testigos aseguran que “se pidió la presencia de ambulancias” para atender la emergencia.

Lea también: Tres muertos y 67 heridos por explosión de camión que transportaba gas en Ciudad de México

Investigación en curso

Las autoridades tratan de establecer el origen de la explosión. Versiones preliminares señalan que la detonación pudo haber ocurrido en un espacio donde presuntamente se fabricaban artefactos explosivos.

Tras el estallido, las directivas de la institución iniciaron la evacuación del campus como medida de prevención. La universidad, además, está en la obligación de entregar información sobre el estado e identidad de los heridos y si habrían estado vinculados con la manipulación de explosivos.

Contexto de los disturbios

El incidente se suma a una jornada de enfrentamientos entre encapuchados y la UNDMO en la calle 26, donde se habían reportado ataques con artefactos de fabricación casera y el uso de gases lacrimógenos por parte del escuadrón antidisturbios.

Las autoridades hacen presencia en la zona para controlar la situación y se espera un pronunciamiento oficial sobre las causas de la explosión y las condiciones de los heridos.