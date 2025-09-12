Al senador Uribe Turbay lo mató la mafia que vive en Europa: Petro tras reclamo al Parlamento

Una dura respuesta entregó Gustavo Petro al Parlamento Europeo, quienes señalaron que el discurso radicalizado del presidente provocó la muerte del senador Miguel Uribe.

Durante la firma del ‘Pacto Territorial Cauca’, desde Timbío, el presidente Petro cuestionó al Parlamento Europeo por estar hablando del país, sin conocer y entender la historia y realidad de Colombia.

“No es por el discurso de Petro que asesinaron al senador Uribe Turbay. Esos señores parlamentarios de Derecha, o los engañaron o no saben leer. No saben entender nuestro país como no entendieron los castellanos que llegaron a caballo matando a millones de indígenas en estas tierras de América”, dijo.

El presidente Gustavo Petro señaló que su discurso no tuvo nada que ver con el crimen de Miguel, porque “al señor Uribe Turbay lo mató la mafia que vive en Europa, y no aquí en Colombia”.

Subrayó que los asesinos del senador probablemente, uno vive en Madrid y el otro en Dubái.

“La Violencia en el Cauca está relacionada con el consumo en Europa”

Durante el evento, en el que también participó la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Petro señaló que la violencia en en Cauca tiene que ver con el aumento del consumo de cocaína en Europa, y volvió a enfrentar al Parlamento, al decir que la rabia es porque es el presidente de Colombia que más incautaciones ha hecho en la historia del país.