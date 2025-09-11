¡Más para nuestros adultos mayores!: Gobernador lleva dotación a Villanueva, Soplaviento y Mahates

Durante un recorrido por los municipios de Villanueva, Soplaviento y Mahates, se entregaron elementos para mejorar la movilidad, la alimentación y el funcionamiento de los Centros de Vida, beneficiando a miles de abuelos en todo el territorio.

“Por primera vez, así de forma masiva, nuestros adultos mayores reciben una atención integral y masiva que dignifica su vida. Con Bolívar Mayor de Norte a Sur queremos demostrar que nuestros abuelos no están solos, que cuentan con un gobierno que los respalda y los valora y que les dice que a esa edad siguen siendo importantes para el desarrollo de nuestro departamento”.

Uno de los beneficiados de esa masiva entrega de elementos para mejorar la movilidad fue Jaime Gómez, de Villanueva, quien tiene 66 años. Recuerda que hace unos años atrás tuvo un accidente que le dejó dificultades para caminar, pues sufrió graves lesiones en su pierna izquierda. Desde entonces no tuvo ayuda para movilizarse mejor.

Por mucho tiempo su trabajo ha sido de reparar sombrillas. “Varios de esos paraguas los he arreglado y los he convertido en bastón. Así es como yo mismo me he ayudado”, recordó.

Sin embargo, con la llegada de las ayudas que llevó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, aseguró que todo cambiará para él. “Con este bastón nuevo mi vida va a cambiar

Libardo Manuel de Los Reyes, de Soplaviento, se mostró muy contento porque “por primera vez nos están dando elementos que realmente necesitamos. Además las dotaciones en los Centros de Vida son de las mejores, tenemos todo para estar bien”.

La inversión asciende a $6.900 millones de pesos, provenientes del recaudo de la estampilla Pro-Adulto Mayor, recursos que hacen posible el programa “Bolívar Mayor de Norte a Sur”, una apuesta integral que ya impacta en municipios como San Martín de Loba, Barranco de Loba, Calamar, Turbaco, Hatillo de Loba, Arroyohondo, Turbana, San Cristóbal, Río Viejo, Talaigua Nuevo, Cicuco, Arjona, Norosí, Zambrano, Cantagallo, Achí, Arenal, Magangué, El Carmen de Bolívar, Córdoba, Montecristo, Morales, Pinillos, Regidor, San Jacinto del Cauca, Simití y Santa Rosa del Sur.

En el recorrido por Villanueva, Soplaviento y Mahates los abuelos recibieron atención básica en salud con tamizajes y toma de signos vitales, valoración preventiva en salud oral y entrega de 150 kits de higiene oral, además se les tregaron uniformes completos (gorra, suéter y sudadera).

Pero también las sedes fueron dotadas de sanducheras, dispensadores de agua fría, calderos, ollas, platos y más elementos. Además de eso los adultos se deberán poner de acuerdo para poner un emprendimiento, que además recibirán ayuda de parte de la Gobernación para sacarlo adelante y así puedan tener ingresos para el sostenimiento del mismo.

Por su parte, la gestora social Angélica Salas reafirmó su compromiso con esta población: “Nuestros abuelos son el pilar de las familias bolivarenses. Esta es solo la primera etapa de un proyecto que seguirá creciendo para garantizarles bienestar, alegría y espacios adecuados”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Gestora Social concluyó diciendo que “Bolívar Mayor de Norte a Sur”, ratifica su visión de un departamento incluyente, donde el cuidado de los adultos mayores se convierte en una prioridad y en un acto de justicia social.