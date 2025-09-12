Medellín

Extinción de dominio a bienes por $9.000 millones ligados a minería ilegal en Antioquia

En total fueron afectados 31 bienes entre Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia.

De acuerdo con la investigación, estos activos estarían vinculados al Clan del Golfo. Foto: Policía Antioquia.

De acuerdo con la investigación, estos activos estarían vinculados al Clan del Golfo. Foto: Policía Antioquia.

Las autoridades ejecutaron la operación “Occidente Dorado II”, con la que fueron ocupados bienes avaluados en más de $9.000 millones presuntamente adquiridos con recursos de la minería ilegal de oro en Antioquia.

En total fueron afectados 31 bienes entre Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. La lista incluye 10 inmuebles —entre ellos un eco-hotel en zona turística, apartamentos y casas fincas—, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio, 1 título valor y 15 vehículos, entre los que figuran camionetas de alta gama, camperos y motocicletas.

De acuerdo con la investigación, estos activos estarían vinculados al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, que mediante extorsiones exigía el 10% de la producción de oro ilegal en varias regiones del departamento.

Lea también:

Extracción ilícita

Parte de las utilidades eran canalizadas a través del grupo delincuencial conocido como Los del Cero, que aportaba ganancias a la organización.

Según las autoridades, el grupo obtenía recursos de la explotación de socavones y el uso de explosivos en la extracción ilícita de oro, lo que además de financiar a las estructuras criminales generaba afectaciones ambientales en zonas rurales de Antioquia.

Con esta acción, se concreta una afectación patrimonial de $9.000 millones contra una de las principales economías ilegales que sostenían la expansión del Clan del Golfo en el occidente del departamento.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad