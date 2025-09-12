Extinción de dominio a bienes por $9.000 millones ligados a minería ilegal en Antioquia

De acuerdo con la investigación, estos activos estarían vinculados al Clan del Golfo. Foto: Policía Antioquia.

Las autoridades ejecutaron la operación “Occidente Dorado II”, con la que fueron ocupados bienes avaluados en más de $9.000 millones presuntamente adquiridos con recursos de la minería ilegal de oro en Antioquia.

En total fueron afectados 31 bienes entre Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. La lista incluye 10 inmuebles —entre ellos un eco-hotel en zona turística, apartamentos y casas fincas—, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio, 1 título valor y 15 vehículos, entre los que figuran camionetas de alta gama, camperos y motocicletas.

De acuerdo con la investigación, estos activos estarían vinculados al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, que mediante extorsiones exigía el 10% de la producción de oro ilegal en varias regiones del departamento.

Extracción ilícita

Parte de las utilidades eran canalizadas a través del grupo delincuencial conocido como Los del Cero, que aportaba ganancias a la organización.

Según las autoridades, el grupo obtenía recursos de la explotación de socavones y el uso de explosivos en la extracción ilícita de oro, lo que además de financiar a las estructuras criminales generaba afectaciones ambientales en zonas rurales de Antioquia.

Con esta acción, se concreta una afectación patrimonial de $9.000 millones contra una de las principales economías ilegales que sostenían la expansión del Clan del Golfo en el occidente del departamento.