Capturado en el aeropuerto José María Córdova ciudadano requerido por lavado de activos y corrupción

Rionegro, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional en Antioquia y Migración Colombia, fue capturado en las últimas horas un hombre de 36 años en inmediaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, cuando pretendía salir del país.

El procedimiento se desarrolló hacia las 2:15 de la madrugada del 9 de septiembre de 2025, durante labores de control y verificación de antecedentes a pasajeros. Al momento de su identificación, las autoridades confirmaron que tenía una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración pública.

El Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, Comandante del Departamento de Policía de Antioquia expresó “De acuerdo con las investigaciones, este hombre estaría vinculado a actividades de corrupción y blanqueo de capitales con repercusión nacional e internacional"

La Policía Nacional resaltó que este resultado hace parte de la estrategia Actuando por Antioquia y reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen trasnacional, cerrando espacios a las economías ilícitas que buscan afectar la seguridad institucional.