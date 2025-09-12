Capturaron a alias “El Flaco”, uno de los más buscados por extorsiones y secuestros en Antioquia

Alias “El Flaco” fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el GAULA, que continuará con el proceso judicial. Foto: Policía.

En el municipio de Bello, en el Norte del Valle de Aburrá, fue capturado Yonatan David Velásquez Genes, conocido como alias “El Flaco”, señalado cabecilla financiero del grupo delincuencial “Los del Bajo” y uno de los más buscados por extorsión y secuestro en el departamento.

De acuerdo con la investigación, alias “El Flaco” recaudaba alrededor de $100 millones mensuales mediante cobros extorsivos principalmente a comerciantes y mineros de Caucasia y El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

El Comandante (e) de la Policía Antioquia, Coronel Luis Fernando Muñoz, detalló que alias “El Flaco” también registra antecedentes por porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Durante la diligencia fue incautado un teléfono celular, que quedó bajo custodia como material probatorio.

Sobre el operativo

El operativo fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía con apoyo del Ejército Nacional, en vía pública de Bello, donde se hizo efectiva la orden judicial en su contra por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Alias “El Flaco” fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el GAULA, que continuará con el proceso judicial.