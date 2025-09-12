Capturan en Antioquia a alias “El Gato”, cabecilla del Clan del Golfo y uno de los más buscados





Medellín, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia confirmó la captura por orden judicial de Olvey de Jesús Cárdenas Ortiz, alias “El Gato”, considerado uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el departamento. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la Operación Themis 2.0, con apoyo del Cuerpo Élite Policial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía.

Alias “El Gato” figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y tenía notificación azul de INTERPOL. Estaba requerido por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades lo señalan como autor material del homicidio de Jhonny Stivent Londoño Pérez, líder comunal asesinado el 17 de octubre de 2022 en la vereda El Carmen del municipio de Remedios (Antioquia).

Con más de 15 años de trayectoria criminal, Cárdenas Ortiz fue integrante del ELN, donde se desempeñó como segundo cabecilla del frente “José Antonio Galán” y del Frente de Guerra “Darío Ramírez Castro”. En los últimos años, dentro del Clan del Golfo, estaba a cargo de coordinar confrontaciones armadas contra estructuras criminales rivales en el nordeste antioqueño.

La captura de alias “El Gato” se presenta como un golpe a la estructura armada del Clan del Golfo en Antioquia. Según la Policía, su rol como jefe de logística y operaciones armadas lo convertía en uno de los hombres clave para la expansión criminal de la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés”.

El Ministerio de Defensa destacó que la Operación Themis 2.0 busca debilitar los grupos armados que afectan la seguridad en Antioquia, con énfasis en la persecución de cabecillas responsables de homicidios, extorsiones y control territorial.