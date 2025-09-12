Denuncian amenazas a funcionarios durante histórica entrega de tierras en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En medio de la entrega de tierras más grande en la historia reciente del país, un hecho de gravedad empañó el proceso en el municipio de Sabana de Torres, Santander.

Según denunció públicamente Felipe Harman Ortiz, director nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un ocupante ilegal de uno de los predios adjudicados amenazó a funcionarios de la entidad y a campesinos durante la aprehensión de un bien incautado al narcotráfico.

“El señor Gonzalo Augusto Restrepo, ocupante ilegal de la finca Tulipanes en el municipio Sabana de Torres, amenaza a funcionarios de la Agencia de Tierras y campesinos que desarrollan la aprehensión del bien incautado al narcotráfico. Esta finca fue incautada a alias ‘El Veterinario’. Hoy pasa a manos campesinas”, denunció el director a través de su cuenta de X.

El señor Gonzalo Augusto Restrepo ocupante ilegal de la finca Tulipanes en el municipio Sabana de Torres amenaza a funcionarios de la @AgenciaTierras y campesinos que desarrollan la aprehensión del bien incautado al narcotrafico.



Está Finca fue incautada a alias el Veterinario.… pic.twitter.com/RX9P5UIjvR — Harman Felipe (@harmanfelipe) September 10, 2025

La finca en cuestión, conocida como Tulipanes, tiene una extensión de 68,55 hectáreas y fue adjudicada el mismo día a 24 familias campesinas organizadas, como parte del proceso nacional de recuperación y entrega de tierras adelantado por la ANT, en coordinación con la SAE y la policía nacional.

De manos del narcotráfico al campesinado

La propiedad había sido incautada a un reconocido narcotraficante y tras un proceso legal fue reasignada a comunidades rurales que fueron víctimas del conflicto armado o del despojo.

Puede leer: Fracking reaviva debate nacional: se cruzan posturas en foro energético en Barrancabermeja

William Ramírez, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Santander, confirmó en Caracol Radio los hechos.

“Este señor tenía la finca en arrendamiento por un valor simbólico, como ocurrió en otras administraciones. Hoy se niega a entregarla, a pesar de que el contrato terminó y responde con amenazas. Es una muestra del desprecio al campesinado que aún existe en ciertos sectores”, afirmó.

Pese al incidente Ramírez aseguró que la adjudicación se logró concretar y las familias ya están asentadas en el predio.

Le sugerimos: “No haría una estupidez ni regalaría 42 millones de dólares”: Ecopetrol sobre plantas Termomorichal

“Las 24 familias están organizadas y con muchas expectativas. Son personas del municipio que fueron despojadas y hoy regresan con esperanza a trabajar su tierra”, agregó.

Ampliar

La recuperación de tierras en Santander

Este operativo hace parte de una jornada nacional en la que la ANT entregó más de 10.000 hectáreas de forma simultánea en ocho departamentos, beneficiando a miles de familias campesinas, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas.

En Santander la Agencia recuperó un total de 220 hectáreas.

Más noticias: “Hasta que termine la guerra no nos envían las cenizas”: familia de colombiano que murió en Ucrania

Entre los predios destacan La Pradera y La Bonanza Pradera, en el municipio de Cimitarra, que anteriormente estuvieron en manos de estructuras criminales y paramilitares.

Los terrenos fueron utilizados por figuras como alias ‘Compadre’, colaborador del cartel mexicano de Los Zetas, y alias ‘Cachama’, vinculado al paramilitarismo regional y señalado de haber llegado a la alcaldía local con el respaldo del narcotraficante alias ‘Loco Barrera’ y otros jefes armados.

Le puede interesar: Abren 1.200 cupos gratis para atención nutricional infantil y materna en 17 municipios de Santander

Hoy esas tierras tienen un nuevo destino en Cimitarra. Cinco familias campesinas ya son propietarias legítimas del predio La Pradera de 53 hectáreas.

“Incluso una compañera nuestra estaba muy enferma, y cuando le dimos la noticia se mejoró de una. La tierra nos cura hasta las enfermedades”, dijo emocionada Alba Yiseth Quiroga, beneficiaria y representante de la Asociación Campesina Agrofuturo.

Ampliar

Más tierra en camino

Según William Ramírez el plan de recuperación y adjudicación de tierras en Santander continúa.

En los próximos meses se espera la recuperación de nuevos predios en la región del Magdalena Medio, una zona priorizada por el gobierno nacional.

Otras noticias: Gobernador de Santander denunció que él y su familia están recibiendo amenazas de muerte

“Muchas de estas tierras están aún en manos de personas que se niegan a entregarlas, a pesar de los procesos de extinción de dominio. En 20 meses hemos titulado más de 5.000 hectáreas en Santander, haciendo propietarios a campesinos que llevaban años esperando este derecho”, detalló el funcionario.

Fiscalía en alerta

Ante los hechos ocurridos en la finca Tulipanes, la ANT solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación formal sobre las amenazas contra sus funcionarios y las familias campesinas involucradas en el proceso.

Lea más: La historia del primer niño colombiano que venció el Crohn, gracias a un trasplante en Santander

“No se puede permitir que quienes se apropiaron de tierras del narcotráfico ahora intimiden a quienes sí tienen el derecho legítimo de trabajar y habitar el campo. Esto no es solo un tema legal, es un asunto de justicia social”, concluyó Ramírez.

Con esta entrega de tierras el Estado reafirma su compromiso con la reparación, la justicia territorial y la dignidad campesina. Aun frente a la resistencia y las amenazas la tierra vuelve a manos del pueblo.