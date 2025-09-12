“No haría una estupidez ni regalaría 42 millones de dólares”: Ecopetrol sobre plantas Termomorichal

Bucaramanga

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió sobre la entrega de 42 millones de dólares a un empresario por el concepto de la planta de energía TermoMorichal I y II.

Aseguró que él ni siquiera había participado en los análisis y discusiones de ese proyecto pues había manifestado el conflicto de intereses.

“Yo en mi momento, que no pude hablar de eso ni conocer de eso, manifesté mi aparente conflicto de interés por tratarse de una empresa de la que el dueño era mi antiguo empleado. Allí, hice mis manifestaciones y las dejé escritas. En ningún momento estuve ni hice parte de los análisis, de las discusiones, de las decisiones, como tampoco lo hizo la doctora Mónica de Greiff”, aseguró Roa.

Le sugerimos: Estas son las empresas más innovadoras de Santander en 2025 según la Cámara de Comercio

Dijo el presidente Roa que no se hubiera aceptado la condición para hacer la transferencia, el país se hubiera podido quedar sin energía un par de días.

“Jamás haría yo una estupidez ni autorizaría hacer un regalo de 42 millones de dólares a absolutamente nadie, en ninguna circunstancia.

Otras noticias: Ecopetrol anunció proceso de comercialización de gas del campo Floreña, para asegurar el suministro

Entonces, el documento está entregando y soporta las condiciones establecidas desde el 2012”, puntualizó el presidente de la petrolera.

Finalizó diciendo que esa decisión se debía tomar sí o sí en esta administración y que la contratación se dio con todas las facultades.