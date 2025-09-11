Gobernador de Santander denunció que él y su familia están recibiendo amenazas de muerte

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se pronunció este miércoles sobre unas presuntas amenazas que estaría recibiendo en su contra y en contra de la vida de su esposa Victoria Eugenia Casallas, en las que incluso han hecho alusión al caso del congresista Miguel Uribe.

De acuerdo con el gobernador departamental, un sujeto habría enviado mensajes intimidantes a través de Instagram, con referencias a entierros y flores. “Hay un sujeto que estamos investigando con la Policía, de quién se trata, de dónde es, qué amenaza, pues haciendo alusión al caso de Miguel Uribe, diciendo que escojan a flores para el entierro, que qué tipo de flores quieren, que le traemos la tumba, esas amenazas que mandan a Instagram, pues que hay que verificarlas”, aseguró.

El gobernador recalcó que si bien estas amenazas están en proceso de verificación, no pueden ser tomadas a la ligera, pues pueden generar consecuencias graves en un contexto de polarización política y desinformación.

“Acá el mensaje es a aquellos que desinforman, aquellos que malinterpretan la información, que la manipulan para tratar de ganar votos y generan esa serie de reacciones. En Colombia tenemos personas que son fanáticas, personas que no leen, que no analizan, sino que simplemente lo que dicen sus líderes lo toman por hecho y eso puede generar tragedias”, agregó Juvenal Díaz Mateus.

El mandatario regional hizo un llamado directo a quienes, según él, manipulan información con fines políticos:

“La invitación es a esas personas que utilizan la desinformación, que utilizan todos los medios para tratar de ganar votos, sin importar lo que pueda suceder, a que sean mesuradas. Ya tenemos el caso de Miguel Uribe, de hecho el tipo lo menciona ahí, seguramente ustedes van a tener los mensajes para que los puedan publicar y lo que yo quiero enviar es un mensaje de que los líderes debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Nosotros no podemos estar injuriando solo para ganar ‘likes’ y para ganar votos, porque eso puede tener consecuencias”.

Confirmó que las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad del autor de los mensajes amenazantes y determinar su veracidad.