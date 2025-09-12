Cali será sede de la vitrina internacional más importante de turismo de naturaleza

La capital del Valle del Cauca se alista para recibir a empresarios y compradores de todo el mundo en la 13.ª edición de Colombia Nature Travel Mart (CNTM) 2025.

La capital del Valle del Cauca se alista para recibir a empresarios y compradores de todo el mundo en la 13.ª edición de Colombia Nature Travel Mart (CNTM) 2025, la plataforma de negocios más importante en turismo de naturaleza, aventura y bienestar en América Latina.

El encuentro, organizado por ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en Cali y reunirá a 63 compradores de 16 países y 81 exportadores de 19 departamentos. En su última edición, el evento cerró con más de US$9,7 millones en expectativas de negocios, lo que proyecta un impacto millonario para esta versión.

“CNTM es la vitrina internacional más relevante para conectar la riqueza natural del país de la belleza con una demanda global cada vez más interesada en experiencias auténticas y sostenibles”. señaló Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

“Traer el evento a Cali nos permite descentralizar oportunidades y acercar a los compradores a la diversidad de territorios y comunidades que hacen única a Colombia”, comentó Caballero.

Cali, destino estratégico

La designación de como sede responde a su ubicación estratégica en los Andes Occidentales, su conectividad aérea y su riqueza natural y cultural. Tras haber sido anfitriona de la COP de biodiversidad, la ciudad reforzó su posicionamiento internacional en torno a la conservación.

En esta edición, 12 empresas del Valle del Cauca estarán presentes en la rueda de negocios, consolidando la madurez de la oferta turística local.

Encuentro nacional previo

Como antesala, el 17 de septiembre se realizará en Cali una rueda de encadenamiento nacional con 38 compradores de 14 departamentos y 63 proveedores de 17 regiones, quienes sostendrán más de 450 citas de negocio para robustecer la cadena de valor del turismo de naturaleza en Colombia.

Colombia, potencia en turismo sostenible

Con este evento, Colombia reafirma su liderazgo como destino de turismo sostenible en América Latina, apoyada en su biodiversidad, riqueza cultural y comunidades que promueven experiencias auténticas. Para Cali y el Valle, la llegada de CNTM 2025 representa una oportunidad histórica de consolidarse como epicentro de turismo de naturaleza en la región.