Ya se encuentran en Bogotá los primeros trenes de la primera línea del Metro

Luego de un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, los seis vagones del primer tren entraron esta madrugada al suroccidente de la ciudad, acompañados de un robusto operativo con más de 100 vehículos de seguridad, escoltas y apoyo logístico para garantizar la operación.

La llegada de los trenes se cumplió sin mayores contratiempos, mediante un complejo operativo de carga sobredimensionada para entregarlo sano y salvo en el punto que a partir de hoy será su hogar.

Este primer tren del Metro de Bogotá salió del puerto de Cartagena el pasado viernes 5 de septiembre, en horas de la madrugada. Durante este trayecto, el convoy estuvo acompañado por el Ejército Nacional, la Policía de Colombia y la Naval.

El primer tren del Metro de Bogotá pasó por diferentes zonas del país, entre municipios, corregimientos y ciudades, en estos seis días de viaje.

El alcalde Carlos Fernando Galán, esperó la caravana en el puente del peaje del río Bogotá, en la entrada por la calle 13, desde donde emitió un video en vivo para seguir la llegada de los vagones. En el lugar, además, vehículos del Sitp y un articulado de TransMilenio esperaron para escoltar a los tractocamiones.

“Por fin llega a Bogotá un vagón y un tren completo de lo que será la primera línea del metro” y que el hito que hoy se marca se dio gracias al trabajo de varias entidades y gobiernos que se unieron por este fin”, señaló el mandatario local.

#BOGOTÁ El Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán en una transmisión en vivo, entregó detalles del ingreso de la caravana hacia el patio taller en la localidad de Bosa de los primeros seis vagones de Metro, que incluye más de 100 vehículos de seguridad, escoltas y apoyo… pic.twitter.com/XW4KFr6kZ2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2025

Según cifras de la alcaldía, las obras del sistema presentan un avance del 62,16 % con corte al 31 de agosto; la atención del proyecto también se centra en el Patio Taller de Bosa, que hoy recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y luego dinámicas. en 905 metros de una pista adecuada para dicho fin.

Estos trenes tendrán una velocidad de 42.5 kilómetros por hora en promedio, contarán con 252 sillas (36 para personas con prioridad), entre otras características.