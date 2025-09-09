Metro de Bogotá: los 6 trenes que salieron de Cartagena ya están en Cundinamarca

Bogotá

El viaje de los trenes del metro desde Cartagena a Bogotá continúa y ya están cada vez mas cerca a la capital del país. Este martes 9 de septiembre los 6 vagones tocaron las vías del departamento de Cundinamarca.

Según indicó el comandante de la policía del departamento, hay un dispositivo completo con el fin de que los trenes lleguen y pasen sin ningún problema por las vías que finalmente lleven a los trenes a su ingreso por la calles13.

#CUNDINAMARCA. Ya están los 6 trenes de la primera línea del Metro en el departamento de Cundinamarca y a menos de 24 horas de llegar a Bogotá. La Policía (@PoliciaCmarca) acompaña el operativo de traslado. @JulianiMartinez https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/d9AJGRuZVS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2025

¿Cómo será el recorrido de los trenes del Metro en Bogotá?

Los 6 trenes que vienen en tractocamiones desde Cartagena, ingresarán a la ciudad por la calle 13 en Fontibón, posteriormente tomarán la avenida Guayacanes en la localidad de Kennedy hacia el sur y finalmente ingresarán a la localidad de Bosa para llegar al patio taller ubicado allí. Los vehículos no superan en carretera los 30km de velocidad.