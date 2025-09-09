Bogotá

Metro de Bogotá: los 6 trenes que salieron de Cartagena ya están en Cundinamarca

La policía de Cundinamarca esta a cargo del operativo de la llegada de los trenes a la capital del país, el miércoles 10 de septiembre estarían ya en el patio taller de Bosa.

Vagones del Metro ya están en Cundinamarca.

El viaje de los trenes del metro desde Cartagena a Bogotá continúa y ya están cada vez mas cerca a la capital del país. Este martes 9 de septiembre los 6 vagones tocaron las vías del departamento de Cundinamarca.

Según indicó el comandante de la policía del departamento, hay un dispositivo completo con el fin de que los trenes lleguen y pasen sin ningún problema por las vías que finalmente lleven a los trenes a su ingreso por la calles13.

¿Cómo será el recorrido de los trenes del Metro en Bogotá?

Los 6 trenes que vienen en tractocamiones desde Cartagena, ingresarán a la ciudad por la calle 13 en Fontibón, posteriormente tomarán la avenida Guayacanes en la localidad de Kennedy hacia el sur y finalmente ingresarán a la localidad de Bosa para llegar al patio taller ubicado allí. Los vehículos no superan en carretera los 30km de velocidad.

