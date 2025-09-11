Parlamento Europeo critica palabras incendiarias de gobierno Petro y pide investigar Cartel de los Soles

El Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta sobre “la situación en Colombia tras la reciente ola de atentados terroristas” en la que se advierte de la creciente violencia que se vive en el país, se alerta sobre los riesgos electorales y se critica el clima político violento en Colombia.

Estas son las claves de la resolución de 15 puntos aprobada con con 355 votos de 543 posibles:

Rechazo a los atentados

Los primeros puntos de la resolución condenan los recientes atentados registrados en el país y se hace referencia particularmente a los ataques registrados en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia) al igual que se condena el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.

“Condena y deplora además la reciente ola de ataques terroristas y los asesinatos y la escalada general de violencia contra actores políticos, figuras públicas, defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad, que han sacudido a Colombia y han tenido un efecto sumamente perjudicial para la cohesión social y la estabilidad del país”, indica el tercer punto de la resolución.

Como parte de este rechazo se pide a las autoridades investigar los ataques terroristas para atender la escalada de violencia y abordar “las causas subyacentes del conflicto”.

Declaraciones incendiarias

El octavo punto de la resolución señala que el Parlamento Europeo “considera que las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”.

Por esta razón se pide “a las autoridades colombianas, a los dirigentes políticos y a la sociedad civil en general que hagan todo lo posible para evitar la escalada de la violencia, incrementando las medidas de seguridad y absteniéndose de exacerbar la polarización en el país mediante declaraciones incendiarias”.

Colombia debe investigar Cartel de los Soles

El Parlamento Europeo señala su “profunda preocupación” ante la consolidación de la delincuencia organizada y de grupos terroristas “en las regiones de Colombia fronterizas con Venezuela” y reconoce que estos territorios se convirtieron en corredores para el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armamento para estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles.

Se alerta que esta presencia criminal “no solo alimenta el terrorismo y fortalece a los grupos insurgentes y disidentes colombianos, sino que también representa una amenaza directa a la estabilidad regional, la gobernanza democrática y la soberanía de Colombia”

Como parte de esto, se pide a las autoridades colombianas “que investiguen la financiación de los cárteles y enjuicien a los colaboradores dentro de Colombia, en particular mediante el seguimiento e interrupción de los flujos financieros transnacionales utilizados por los cárteles que se mueven a través de bancos, empresas mineras de oro y empresas fachada”.

“Nuevos grupos terroristas”

En esta resolución se pide actualizar la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas “para reflejar las realidades actuales en Colombia y en la región en su conjunto” e incluir al listado a:

El Clan del Golfo.

La Segunda Marquetalia.

El Estado Mayor Central.

El Cartel de los Soles.

Capturan a nueve presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en el sur de Córdoba. Foto: prensa Ejército.

Se resalta que “reconocer a estos actores como organizaciones terroristas con arreglo al Derecho de la UE es esencial para reforzar la cooperación internacional, cortar sus redes financieras y mejorar el apoyo a las instituciones y la democracia de Colombia y la protección de la población civil”.

Violencia política y garantías electorales

Sumado a la preocupación por las declaraciones incendiarias de distintos actores políticos, particularmente señalando a la presidencia colombiana, se agrega la tensión que trae el aumento de violencia política contra candidatos y dirigentes, “que podría socavar las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones de gobierno”.

Con este panorama se pide “una comunicación transparente por parte de las instituciones, recursos adecuados para las autoridades electorales y medidas de seguridad sólidas para garantizar que las próximas elecciones de 2026 se celebren de forma libre y segura”.