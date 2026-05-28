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28 may 2026 Actualizado 13:54

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Internacional

Mujer colombiana fue secuestrada y abusada en Roma durante tres días en un edificio abandonado

En el tercer día, la mujer logró escapar y pedir ayuda. Fue trasladada a urgencias al Hospital Casilio, donde le llevaron a cabo pruebas médicas que documentaron claros signos de violencia.

Imagen de referencia. Coliseo Romano (Roma): Getty Images / Persona lamentándose: Getty Images.

Imagen de referencia. Coliseo Romano (Roma): Getty Images / Persona lamentándose: Getty Images.

Imagen de referencia. Coliseo Romano (Roma): Getty Images / Persona lamentándose: Getty Images.

Laura Sánchez Sierra

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En Roma, Italia, una mujer colombiana de 32 años vivió una auténtica pesadilla luego de ser secuestrada y violada durante tres días por cinco hombres extranjeros.

Uno de ellos la abordó a la salida de un club y la obligó a subir a una camioneta. Según la reconstrucción de los hechos, la mujer se acercó al hombre tras la salida del club para comprarle una dosis de hachís.

Convencida por él para que lo acompañara a completar la entrega, caminaron durante treinta minutos hasta llegar a la camioneta, en la que la subieron a la fuerza.

A las afueras de la capital, cerca de Vía Collatina, comenzó el horror dentro de un edificio abandonado: drogada y obligada contra su voluntad, fue presuntamente sometida a repetidas agresiones sexuales por parte de varias personas.

En el tercer día, la mujer logró escapar y pedir ayuda. Fue trasladada a urgencias al Hospital Casilio, donde le llevaron a cabo pruebas médicas que documentaron claros signos de violencia.

La víctima identificó a los 5 agresores y fueron detenidos.

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