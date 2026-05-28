Incendio en internado en Kenia deja 16 niñas muertas y 79 heridas

Por el momento se desconoce el origen del incendio. Tampoco se precisó la edad de las niñas que albergaba este internado educativo.

El incendio se produjo antes de la una de la madrugada en la escuela de niñas Utumishi en Gilgil, una ciudad a unos 100 km al norte de Nairobi.

Tenemos 16 víctimas mortales. Es un incidente muy desgraciado”, dijo a la prensa el ministro de Educación, Julius Migos Ogamba, detallando que hay 79 heridas, de las cuales ocho siguen hospitalizadas.

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Según un corresponsal en el lugar, varios padres se apresuraron aterrados en llegar a la escuela para obtener noticias de sus hijas y se concentraron en el patio del establecimiento.

“Me enteré de la noticia” del incendio “a las 05H00 de la mañana; un amigo me llamó por teléfono, estaba tan preocupada, tan asustada”, declaró a la AFP Mary Chenpndetich, de 38 años, cuya hija Joy está interna en el centro.

“Gracias a Dios está bien”, ya que utilizaba “un dormitorio diferente” del que fue arrasado por las llamas, añadió.

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Salomé, de 15 años e hija de Margaret Mwangi, también se encontraba en otro dormitorio.

Tras ser informada del incendio, “estaba tan traumatizada”, dijo Mwangi, aunque apuntó que ahora se siente aliviada y feliz de que su hija se salvara.

El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, y el subdirector de la policía, Eliud Lagat, se encuentran en el lugar.

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El titular de Interior explicó que la escuela está vinculada a la policía, y que la mayoría de las alumnas son hijas de oficiales del cuerpo armado. “Sabemos que es un momento de gran ansiedad”, acotó el ministro en declaraciones a la prensa.

El incendio fue extinguido sobre las tres de la mañana, cuando “el daño ya estaba hecho”, explicó el ministro de Educación. “El dormitorio quedó completamente destruido” por el fuego, dijo.

La investigación determinará si la escuela respetaba las normas de seguridad, añadió el ministro, quien pidió evitar toda “especulación”.

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Según él, 808 alumnas estaban alojadas en las instalaciones del centro en el momento del incendio. No precisó cuántas dormían en el dormitorio afectado.

En Kenia, muchas alumnas son internadas en este tipo de colegios donde se han producido varios incendios mortales en los últimos años.

En septiembre de 2024, 21 alumnos perdieron la vida cuando un incendio arrasó su dormitorio en plena noche cerca de la ciudad de Nyeri, a unos 160 kilómetros al norte de Nairobi.

El incendio más trágico ocurrió en un centro escolar en 2001, que provocó la muerte de 67 estudiantes de secundaria, en el distrito de Machakos, en el sur de Kenia.

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