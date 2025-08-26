“Pues preso voy”: Petro choca con congresista estadounidense por negar existencia de Cártel de Soles

El representante Carlos Gimenez aseguró que sí podría haber una acusación al presidente Gustavo Petro por colaborar con una empresa narcotraficante trasnacional si decide cooperar con el chavismo. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Colombia

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”: esta es la declaración del presidente Gustavo Petro que ha generado controversia a nivel nacional e internacional, pues hay sectores que lo han tomado como un apoyo del mandatario a Nicolás Maduro.

De hecho, uno de los que reaccionó fue el congresista estadounidense Carlos Giménez, quien señaló en su cuenta de X que: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”.

Lo dicho por el representante republicano, sin embargo, causó respuesta en el jefe del Estado colombiano. Petro le cuestionó que “usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado”.

El mandatario aseguró que “tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela”, por lo que enfatizó en que “si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”.

Lo dicho por el presidente también causó reacción en el legislador norteamericano: “Señor Petro, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta tierra es plana o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado”.