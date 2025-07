Encuestas y Comisión de Garantías: los movimientos de cara al 2026

En Hora20 una mirada a fondo a varios temas electorales. La ley de encuestas que está a punto de ser sancionada por el presidente, una ley que trae cambios sobre tiempos, formas y mecánica a la hora de realizar estas mediciones durante épocas electorales. El debate sobre lo que implican estos cambios, si es censura o si es mayor orden en las encuestas. Después, lo que implica la ausencia de 13 partidos en la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales.

Lo que dicen los panelistas

Augusto Reyes, estratega político, magíster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, experto en derecho electoral y director de Poder&Poder, planteó que sí tocaba regular las encuestas, “no me parece serio como estratega y consultor que titulemos de gran encuesta una medición un año antes de elecciones, eso no es serio con 75 candidatos. La gente realmente no piensa en elecciones y quienes participamos de esto sabemos que el voto se decide cerca a la fecha de elección, excepto el voto estructural, pero las encuestas que toman el pulso a la opinión presentadas un año antes no son seria”.

En cuanto a las herramientas que tendrá en adelante el CNE, dijo que sí le preocupa que cada firma tenga que entregar modelos y la forma de cómo hace las encuestas, “me parece un poco peligroso que esa forma sea entregada a una comisión, que por más técnica que sea, es información de trabajo de más de 25 años”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, empezó asegurando que el futuro de esa ley lo va a terminar resolviendo la Corte Constitucional, de otro lado, dijo que el país lleva 30 años a punta de resoluciones regulando las encuestas, “entonces sí era necesario tener reglas claras para recibir información. Era necesario tener certezas con parámetros técnicos y verificables por la autoridad electoral, que expertos revisen esa información y no solo archivarla”. También dijo que lo que establece sobre márgenes error, población y niveles de confianza son razonables, “ya está en resoluciones y lo que se hace es llevarlo a la ley”.

En cuanto a los tiempos de las encuestas, dijo que sí se puede vulnerar el derecho a la información sobre las opiniones de los ciudadanos y la intención de votos, pero que de otro lado, se puede decir que se busca garantizar información adecuada y de acuerdo al momento electoral para tomar las decisiones acertadas.

Frente a la Comisión de Seguimiento dijo que es la segunda vez que no van varios partidos políticos, “eso es grave porque la comisión es un escenario por excelencia en este país tan complicado donde nos ponemos de acuerdo autoridades, partidos, oposición, gobierno, independientes y autoridades electorales frente a la forma como se hacen elecciones.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en temas de seguridad, la veda sobre las encuestas hasta tres meses antes de la inscripción de candidatos, sí afecta el proceso, “no tiene elementos a destacar el proyecto en conveniencia si se buscaba establecer categorías y rangos y espacios de intervención de firmas, existían herramientas por resolución, pero esto generará distorsiones y afecta el derecho a estar informados, partimos de presupuesto que ciudadanos afectan minusvalía de cómo se mueven las campañas y no se establecen formas de favorabilidad o intención de votos”. En esa medida, recordó que hay estudios académicos que apuntan que casi el 79% de los electores toman la decisión sobre por quién votar los últimos ocho días de la campaña.

De otro lado, dijo que la ley es inconstitucional porque afecta un derecho fundamental como el derecho a la información y que el trámite de esta ley fue vía una ley ordinaria y no estatutaria, “si se quería regular un derecho fundamental como el de la información, debería ser ley estatutaria y no ordinaria”.

Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral y experto en derecho electoral, destacó que exigir un cubrimiento mayor a la encuesta es positivo, “al sumar segmentos se trata de llegar a la mayor cantidad de población con diferentes variables de población. Son segmentos que se involucran en encuesta, son estrato, sexo, una serie de elementos que son importantes para alimentar la encuesta. No necesariamente el tamaño de un segmento poblacional, pero es importante que entre más cubrimiento, es más efectiva la encuesta”. Resaltó que muy pocas personas miran quienes ya decidieron por quién van a votar, “eso es importante, a estas alturas por lo menos el 90% no sabe por quién va a votar, no es serio medir un país con un 10% que tomó una decisión bajo estas regulaciones sobre cubrimiento poblacional y temporalidad es importante para tenerlo en cuenta”.