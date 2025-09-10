Cali reporta la cifra más baja de suicidios en tres años y fortalece campañas de prevención

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Cali presentó este 10 de septiembre la campaña “Hablar sana”, con el fin de promover la escucha activa y abrir espacios de confianza sobre salud mental.

El anuncio fue hecho por el secretario de Salud, Germán Escobar, quien explicó que hasta la semana 32 de 2025 la ciudad registra 68 casos de suicidio, la cifra más baja en comparación con el mismo periodo de los últimos tres años.

Las acciones se concentran en entornos comunitarios, educativos y laborales de Cali, con el despliegue del programa “Entorno a tu salud mental”, que acerca psicólogos a parques, centros comunitarios, calles e instituciones educativas.

Estrategia en los territorios

Esta estrategia se viene implementando desde 2024 y en lo corrido de este año ha tenido mayor alcance: más de 100 jornadas, 3 mil personas intervenidas y 70 instituciones educativas visitadas.

El secretario Escobar explicó que la meta es identificar factores de riesgo en la comunidad, ofrecer primeros auxilios psicológicos y, de ser necesario, derivar a los pacientes al sistema de salud para atención especializada.

“El 80% de los suicidios ocurren en hombres y los grupos más afectados están entre los 20 y 50 años de edad. Los factores de riesgo están relacionados con duelos, pérdidas, dificultades socioeconómicas, situaciones estresantes y trastornos mentales como depresión o ansiedad”, señaló el funcionario.

Reducir el estigma

Con estas acciones, Cali busca reducir el estigma en torno a la salud mental y garantizar redes de apoyo comunitario.

“Hablar no es un signo de debilidad, sino un acto valiente que salva vidas”, concluyó Escobar.

La campaña se suma a los esfuerzos de la Política Distrital de Salud Mental, que promueve el diálogo abierto y la creación de redes de acompañamiento para evitar que más familias se vean afectadas por el suicidio.