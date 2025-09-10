Brayan Campo, condenado por el feminicidio de la niña Sofía Delgado, habría cometido más asesinatos

Luego que en mayo de este año 2025 fuera condenado Brayan Campo a 58 años de prisión por el feminicidio en el año 2024 de Sofía Delgado, una niña de 12 años, en Villa Rica, zona rural del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, se conoció que este hombre habría asesinado a otras niñas.

La confesión fue hecha a Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias “La Soga”, condenado por asesinar a 36 mototaxistas, a quien le aseguro Brayan Campo que había cometido otros asesinados de menores.

Según revelo alias “La Soga” al videopódcast “Más Allá del Silencio” del periodista Rafael Poveda, que mencionó el feminicidio de Erika Sepúlveda, de 16 años, que fue hallada asesinada junto a la tambien menor Tatiana Trujillo, en 2022 en Villa Rica, Cauca.

Según Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias “La Soga”, lo que relato Brayan Campo, se presentó cuando jugabando con otros reclusos parqués en el Patio 6 de la cárcel La Tramacúa en Valledupar.

Alias “La Soga” en el video en donde relata esta confesión, asegura que le dijo a Brayan por que no cuenta esos hechos para que las familias sepan la verdad, a lo que contestó: “No ha llegado el momento todavía, porque nadie me ha propuesto nada, nadie me ha dicho nada”

Por su parte, la familia de la joven Erika Sepúlveda, al conocer esta confesión, se mostró sorprendida.

“No, pues, sin palabras. Fue algo que hemos esperado mucho tiempo, ya tres años. El saber quién y porqué. Habían muchos rumores, cosas que ahora se aclarán y que ahora se descansa un poco”, dijo Luz Edith Sepúlveda, tía de Erika.